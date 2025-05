Napoli, ascensore precipita dal terzo al primo piano: quattro persone ferite

Una famiglia di quattro persone è rimasta ferita per la caduta di un ascensore, precipitato improvvisamente dal terzo al primo piano in un condominio di via Madonna del Principio, a Torre del Greco (Napoli). L’attivazione del cavo di emergenza ha impedito l’impatto con i suolo, salvando i quattro occupanti che hanno riportato solo lievi ferite.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, che hanno trasferito la famiglia presso gli ospedali Cardarelli e del Mare, dove sono stati trattenuti per il loro stato di forte choc. Sono in corso le indagini per provare a ricostruire le cause e se vi fossero state segnalazioni sulla funzionalità dell’ascensore.