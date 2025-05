Missione a Rafah, Venditti (ong Ciss): “A Gaza superata ogni linea rossa. I miei colleghi lavorano sotto le bombe, sono qui anche per loro”

“Un anno fa eravamo qui a chiedere un cessate il fuoco su richiesta dei nostri amici e amiche palestinesi. E oggi la situazione non solo non è cambiata ma è peggiorata: si sta consumando una strage”. Valentina Venditti è responsabile Medio oriente e Nord Africa dell’Organizzazione Ciss, conosce bene la Palestina e dentro la Striscia di Gaza ha amici e colleghi che lavorano sotto i bombardamenti. Pensa a loro mentre si trova in Egitto insieme alla carovana di parlamentari italiani e organismi della rete Aoi, Arci e Assopace Palestina, che in queste ore si sta dirigendo al valico di Rafah per chiedere di rompere il silenzio su Gaza. “Siamo qui, proprio di fronte al confine che separa la vita dalla morte perché non possiamo più solo parlare. Vogliamo rispondere a una chiamata che ci è stata fatta, vogliamo metterci in gioco, per dire che noi non vogliamo essere complici. Il genocidio deve finire”