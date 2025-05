Paura in Catalogna: auto travolge i tifosi dell’Espanyol prima del derby con il Barcellona | il video

Un’auto ha investito un gruppo di tifosi dell’Espanyol che attendeva l’arrivo del pullman della loro squadra un’ora e mezza prima dell’inizio del derby di Barcellona contro i blaugrana. È quanto accaduto ieri sera, 15 maggio, nelle vicinanze dell’RCDE Stadium, prima dell’inizio della partita che è stata poi vinta dagli uomini di Flick per 0-2, diventando così campioni di Spagna per la 28esima volta. Mundo Deportivo informa che il veicolo, per motivi che sono ancora oggetto d’indagine, ha travolto una dozzina di tifosi. Le ambulanze sono state inviate immediatamente sul posto e alcuni di loro sono rimasti feriti e hanno dovuto essere curati con urgenza. I testimoni presenti sul posto dicono che la scena è stata scioccante e che c’è stata molta confusione nei primi minuti dopo l’incidente.

“Diverse persone sono rimaste ferite nelle vicinanze dello stadio dell’Espanyol quando sono state investite da un veicolo. La situazione è sotto controllo e in nessun caso rappresenta un rischio per le persone all’interno dell’impianto sportivo”, si legge nel post pubblicato della polizia catalana su X poco dopo l’accaduto. Secondo le prime informazioni diffuse dai Mossos d’Esquadra, si è trattato di un incidente che ha coinvolto un autista che ha perso il controllo del suo veicolo e ci sono stati tredici feriti, tutti lievi, come confermato dalle forze di polizia e anche dallo stesso Espanyol. Riguardo all’accaduto, i Mossos hanno affermato che l’incidente è stato accidentale. Toni Castejón, portavoce di Fepol de los Mossos, ha dichiarato che “il fatto è stato molto grave, ma il conducente è andato nel panico a causa di quei lanci di oggetti contro la sua auto e, quando qualcuno va nel panico, non si sa mai come reagisce”. L’ultimo bilancio confermato dalle forze dell’ordine si riferiva a quindici feriti lievi ricoverati in ospedale e tre dimessi, mentre il conducente era in stato di fermo. Successivamente, il commissario dei Mossos d’Esquadra e capo della Regione di Polizia Metropolitana del Sud, Eduard Sallent, ha dichiarato che il conducente del veicolo è risultato negativo a droghe e alcol. Il caso è ora nelle mani dell’Unità Investigativa Cornellà de Llobregat.