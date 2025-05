“Grazie Inter, grazie Barcellona. Il calcio mi stava annoiando, mi avete ricordato perché lo amo”: Henry si commuove in diretta

“Dal gol di Raphinha, che sembrava aver chiuso la gara, a quello di Acerbi nei minuti di recupero, fino al palo di Yamal. Wow, quante emozioni”. Thierry Henry, ex leggenda del calcio francese e attuale opinionista di CBS Sports, si è detto estasiato da quello che aveva appena visto. Inter e Barcellona hanno fatto scintille a San Siro. Con la spettacolare vittoria per 4-3 dell’Inter ai tempi supplementari (7-6 complessivo) i nerazzurri hanno staccato il pass per la finalissima di Champions League, la seconda in tre anni. “Notti come questa sono il motivo per cui amiamo il calcio”, ha ammesso l’ex calciatore nel commentare la sfida.

“Devo essere onesto, mi stavo annoiando a guardare le partite di calcio negli ultimi due anni, ma ora voglio solo dire grazie all’Inter e al Barcellona. Questa notte mi hanno ricordato perché tutti noi amiamo questo sport. Entrambe hanno giocato a viso aperto. Insomma, voglio ringraziare sia Inzaghi che Flick per averci regalato questo spettacolo”.

Il match d’andata è stato emozionante, ma la sfida di ritorno al Meazza è andata oltre ogni logica: c’era abbastanza materiale da girarci un film. L’Inter è passata in vantaggio al 20esimo con Denzel Dumfries che ha trovato Lautaro Martinez in area siglando l’1-0. Poi lo stesso capitano dell’Inter si è procurato un rigore poco prima dell’intervallo che Hakan Calhanoglu ha insaccato portando i nerazzurri avanti di 2 gol. Ma proprio come all’andata, gli uomini di Hansi Flick sono stati in grado di reagire con Eric Garcia e Dani Olmo che hanno segnato entrambi ad avvio ripresa.

Sembrava quindi che Raphinha avesse messo a referto il gol della rimonta e soprattutto della vittoria per il Barcellona, segnando all’87esimo, ma Acerbi ha colpito nei minuti di recupero pareggiando i conti e portando l’incontro ai tempi supplementari. E alla fine, Davide Frattesi ha messo la palla in fondo alla rete su assist di Taremi portando ancora una volta l’Inter in vantaggio, questa volta definitivo. Il punteggio finale è un 4-3 destinato a entrare nella storia del calcio.