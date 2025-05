Delitto di Garlasco, Garofano: “Confronto da estendere a tutti per distinguere. La verità già c’è”

Le analisi genetiche disposte oggi serviranno a fare chiarezza sui “ruoli” di tutte le persone entrate in contatto con Chiara Poggi, anche se la “verità c’è già ed è stata consacrata in cinque processi”. Lo ha sottolineato l’ex generale dei Ris Luciano Garofano, oggi consulente dei legali di Andrea Sempio, all’uscita dell’udienza sull’incidente probatorio a Pavia, chiarendo che “la Procura insieme ai carabinieri di Milano ha individuato aspetti che meritano un approfondimento, va bene si faccia”.

“Il confronto lo abbiamo chiesto, è stato chiesto il confronto da estendere anche a tutti coloro che comunque possono aver avuto contatti con Chiara, quindi il 118, il medico legale, i Carabinieri che per primi sono intervenuti su quella scena, cioè tutti coloro che possono in qualche modo aver toccato Chiara e quindi possono aver rilasciato un profilo maschile che come sapete quello che ha definito il professor De Stefano è un profilo molto parziale e molto discutibile e poi tutta la rivisitazione di alcuni reperti che non avevano dato esito o che avevano dato un esito parziale, ma sempre e soltanto limitatamente alla parte genetica – ha dichiarato l’ex alto ufficiale che partecipò alle indagini nel 2007 -. Distinguiamo i ruoli: chi la frequentava e non ha nulla a che vedere con l’omicidio e chi può avere invece, oltre Alberto Stasi che è stato condannato in via definitiva, può adombrare eventuali nuove piste e nuovi sospetti. Secondo me la verità già c’è, è quella consacrata in cinque processi”.