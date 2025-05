Bambino di 3 anni precipita dalla finestra del secondo piano nel Reggiano: è in condizioni critiche

Castelnuovo Monti - L'allarme è stato lanciato stamattina da alcuni passanti. I genitori erano in casa ma non si sarebbero accorti di nulla

Un bimbo di tre anni è caduto dalla finestra della sua abitazione posta al secondo piano di un palazzo a Castelnovo ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 6.30 di questa mattina, 16 maggio, quando alcuni passanti hanno visto il bambino giacere a terra. Dalle prime informazioni trapelate, i genitori erano in casa al momento dell’accaduto ma non si sarebbero accorti dell’assenza del bambino. Il bambino soffrirebbe della sindrome di autismo e si sarebbe arrampicato sulla finestra. In condizioni critiche, il bambino è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Parma. Proseguono intanto le indagini da parte dei carabinieri di Castelnovo Monti.