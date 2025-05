Il Bologna vince la Coppa Italia, la festa dei tifosi in piazza Maggiore tra lacrime di gioia e cori – Video

‘Si muove la città’, per cantarla alla Dalla. E torna a casa gonfia di estasi e con quel titolo che inseguiva da 51 anni. Il Bologna, spinta dia 30mila tifosi che hanno colorato di passione, striscioni e bandiere l’Olimpico di Roma, si prende la Coppa Italia e canta a squarciagola la sua gioia davanti a Luca Carboni, Laura Pausini, Cesare Cremonini e Gianni Morandi, che non volevano perdersi la rincorsa al grande sogno rossoblù. Nel video, la festa dei tifosi in piazza Maggiore.