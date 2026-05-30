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È dell’Aprilia di Marco Bezzecchi la pole position nel Gran Premio d’Italia di MotoGp. Al Mugello, l’Aprilia è protagonista assoluta con tutta la prima fila conquistata: oltre alla pole dell’italiano con il record della pista in 1’43″921 ci sono la Trackhouse di Raul Fernandez (+0″224) e l’altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin (+0″363). A seguire le Ducati di Marc Marquez, al rientro dopo l’infortunio, che aprirà la seconda fila, con Aldeguer e Bagnaia.

Settima e nona le Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio (dopo le super prequalifiche) e Franco Morbidelli, in mezzo la Honda LCR del brasiliano Diogo Moreira. “Ho chiuso gli occhi per metà pista“, ha spiegato Bezzecchi, che ha voluto ricordare Alex Zanardi, morto di recente, con un casco a lui dedicato: “Ci tenevo. È stato un uomo incredibile, non solo nello sport, ma anche per i suoi valori di vita”. Alle 15 la sprint.

La griglia di partenza del Gp d’Italia