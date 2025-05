“Lasci gli italiani da soli 5 minuti e…”: Cahill pubblica il video di Sinner che si scatena a calcio in corridoio durante l’attesa per pioggia

La pioggia si è abbattuta sugli Internazionali d’Italia, comportando uno stop momentaneo alle partite in programma. Ieri, 13 maggio, non solo Musetti ha dovuto aspettare ben 3 ore prima di poter giocare il match point che gli ha permesso di sconfiggere Medvedev. Anche Sinner ha dovuto attendere che smettesse di piovere prima di poter scendere in campo contro Cerundolo, match poi vinto dal numero uno al mondo in due set. E allora quale modo migliore per passare il tempo se non con una partita di calcio improvvisata nei corridoi del campo Centrale?

Il tennista numero uno al mondo e gli altri componenti del suo team – coach Vagnozzi, il preparatore Panichi e il fisioterapista Badio – si sono divertiti giocando prima a bocce e poi a calcio. “Lasci gli italiani da soli 5 minuti e…”, ha scritto scherzosamente in un tweet coach Cahill che invece non ha preso parte al match. Il filmato pubblicato sui profili social di Tennis TV sta facendo il giro del web: si intuisce che siano Sinner e Vagnozzi a sfidare Panichi e Badio, con il fisioterapista vittima di un’entrataccia da parte del tennista.

Contatti fisici, tackle scoordinati e tante risate. Il tutto, dopo che Sinner ha svolto un po’ di riscaldamento e alcuni esercizi in vista dell’incontro con l’argentino. Ma per ingannare il tempo c’è stata anche una sfida a a bocce, un palleggio di destro e sinistro notevole, così come un simpatico siparietto con Jasmine Paolini in cui l’altoatesino si è congratulato con l’azzurra per aver battuto Diana Shnaider. Una bella immagine che testimonia un grande senso di famigliarità all’interno del tennis italiano.