Sanzioni contro la Russia, primo ok dell’Ue al 17° pacchetto: colpita la flotta ombra e gli autori della disinformazione

Gli ambasciatori riuniti stamane nel Coreper hanno adottato all'unanimità il provvedimento punitivo. Il via libera definitivo è atteso al Consiglio Affari esteri del 20 maggio

L’Europa prepara nuove sanzioni contro la Russia. Gli ambasciatori presso l’Ue riuniti stamane nel Coreper hanno adottato all’unanimità il 17° pacchetto di ritorsioni nei confronti della Russia. Il Sì è arrivato anche da Ungheria e Slovacchia, i Paesi più vicini a Mosca. Il semaforo verde definitivo, con l’approvazione formale del pacchetto punitivo contro Mosca, è atteso al Consiglio Affari esteri del 20 maggio.

Flotta ombra e beni double use – Le misure colpisce duramente la flotta ombra russa (quasi 200 navi, comprese le petroliere). Circa 30 aziende coinvolte nell’evasione delle sanzioni, in particolare nel settore dei beni a “duplice uso” militare e civile, dovranno affrontare nuove restrizioni commerciali. Il provvedimento europeo include 75 sanzioni individuali per persone e aziende legate al complesso dell’industria militare del Cremlino.

Disinformazione e propaganda – Vengono introdotte le cosiddette ritorsioni ibride, ponendo la base giuridica per sanzionare una flotta colpevole di danneggiare cavi sottomarini o server aeroportuali (beni materiali): previste sanzioni anche contro i facilitatori finanziari e per i canali di propaganda. Colpite oltre 20 entità e individui che diffondono disinformazione.

Diritti umani – Nel quadro delle violazioni dei diritti umani sono previste sanzioni contro giudici e pubblici ministeri coinvolti nei casi Navalny e Kara Murza (20 individui). Infine, viene introdotto un divieto di esportazione di sostanze chimiche utilizzate nella produzione di missili. “Oltre alle sanzioni settoriali e individuali ‘tradizionalì, stiamo ampliando e utilizzando più attivamente altre sanzioni per colpire la Russia dove vediamo minacce o dove mirano ad aggirare le sanzioni esistenti”, riferisce una fonte Ue.