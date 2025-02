“Oggi ricorre un anno dalla morte del leader dell’opposizione russa, Alexei Navalny, per la quale il Presidente Putin e le autorità russe hanno la responsabilità ultima”. Il messaggio arriva dall’Europa nel giorno del primo anniversario dell’oppositore di Putin, che fin dal suo ritorno in patria dalla Germania a gennaio 2021, dove era stato ricoverato per un avvelenamento avvenuto mentre volava dalla città siberiana di Tomsk a Mosca, era stato rinchiuso in carcere. E proprio nella prigione di Kharp, nella regione artico di Yamalo Nenets, è morto il 16 febbraio 2024, a 47 anni.

“Mentre la Russia intensifica la sua guerra di aggressione illegale contro l’Ucraina, continua anche la repressione interna, prendendo di mira coloro che si battono per la democrazia – prosegue la dichiarazione dell’Alto Rappresentante per la Politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, a nome dei Ventisette – Navalny ha dato la sua vita per una Russia libera e democratica. Oggi i suoi avvocati restano ingiustamente in carcere, insieme a centinaia di prigionieri politici”. E l’Ue chiede l’immediata liberazione loro e dei prigionieri politici, e che Mosca ponga “fine alla sua repressione brutale della società civile, dei media dei membri dell’opposizione e di rispettare il diritto internazionale”.

Il ricordo del dissidente resta vivo anche nella capitale russa, dove in mattinata centinaia di persone si sono radunate al cimitero Borisov per rendergli omaggio. I suoi sostenitori hanno deposto fiori sulla tomba, mentre la polizia che ha concesso l’ingresso ha filmato tutto. Presenti anche diplomatici stranieri, compresi gli ambasciatori di Usa e Ue, Lynne Tracy e Roland Galharague. Al cimitero Borisov c’era anche Lyudmila Navalnaya, la madre del dissidente: “Vogliamo vedere puniti coloro che hanno commesso questo assassinio, coloro che non l’hanno aiutato, e sono sicura che un giorno la verità vincerà”, ha detto all’Afp, trattenendo a stento il pianto, mentre era in visita alla tomba del figlio. “Tutto il mondo sa chi ha ordinato questo. Ma vogliamo che sappia anche chi sono stati gli esecutori e i facilitatori“, ha aggiunto. La vedova di Navalny, Yulia, ha invece inviato un video ai suoi sostenitori: “Sappiamo per cosa stiamo lottando: la Russia del futuro, libera, pacifica e bella, quella che Alexei sognava, è possibile. Facciamo di tutto perché il suo sogno diventi realtà”. E anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ricorda Navalny, in particolare “il suo coraggio e il suo sacrificio a favore della libertà e della democrazia. La mia vicinanza – scrive su X – alla sua famiglia e a tutti i difensori dei diritti umani che ogni giorno combattono nel mondo per avere più giustizia e stato di diritto”.

L’opposizione a Putin dopo la morte di Navalny – Nell’anno trascorso dalla morte di Navalny, gli oppositori in Russia hanno faticato a trovare il loto equilibrio. L’opposizione messa fuori legge in patria e operante dall’esilio all’estero senza il più accanito nemico di Putin, non è riuscita a formare un fronte unito e un chiaro piano d’azione contro il Cremlino. Invece, i gruppi rivali si sono scambiati accuse che alcuni vedono come tentativi di screditarsi a vicenda e competere per l’influenza.

La morte di Navalny è stata “un punto di non ritorno” e ha lasciato un vuoto impossibile da riempire, ha detto Oleg Ivanov, un sostenitore che ha lasciato la Russia dopo aver invaso l’Ucraina nel 2022 e vive a Los Angeles. Navalny è il secondo leader dell’opposizione la cui morte improvvisa ha scioccato la Russia e il mondo. Nel febbraio 2015, il noto politico Boris Nemtsov è stato ucciso a colpi di arma da fuoco su un ponte vicino al Cremlino pochi giorni prima che lui, Navalny e altri avrebbero dovuto guidare una manifestazione di massa anti-Putin. La visione di Navalny di una “bella Russia del futuro”, dove i leader siano eletti liberamente ed equamente, la corruzione sia domata e le istituzioni democratiche funzionino, gli è valso un ampio sostegno nel paese. Il suo carisma e il suo umorismo sardonico attiravano attivisti giovani ed energici al suo fianco: una squadra che somigliava a “una startup fantasiosa” piuttosto che a un’operazione rivoluzionaria clandestina, secondo il suo libro di memorie, “Patriot”, pubblicato otto mesi dopo la sua morte. Insieme hanno creato video colorati e prodotti professionalmente che denunciano la corruzione da parte di funzionari governativi. Milioni di persone li hanno visti su YouTube e decine di migliaia hanno partecipato alle manifestazioni anche se le autorità hanno represso più duramente il dissenso.

Navalny aspirava a una carica pubblica e le autorità russe hanno risposto avanzando molteplici accuse penali contro di lui, i suoi alleati e persino i suoi parenti. Regolarmente incarcerato, è stato aggredito fisicamente dai sostenitori del Cremlino, uno dei quali gli ha lanciato del colorante verde in faccia che per poco non gli è costato la vista da un occhio. È arrivato secondo nella corsa per la carica di sindaco di Mosca nel 2013 tra le accuse di brogli elettorali. Nel 2017, ha annunciato l’intenzione di candidarsi alla presidenza e di creare una vasta rete di uffici regionali in tutto il paese, reclutando attivisti locali. Quando alla fine gli è stato impedito di candidarsi, ha mantenuto aperti quegli uffici.

Nel 2020, Navalny è stato avvelenato con un attacco di agenti nervini di cui ha attribuito la colpa al Cremlino, che ha sempre negato il coinvolgimento. La sua famiglia e i suoi alleati hanno combattuto per farlo volare in Germania per cure e guarigione. Cinque mesi dopo ritornò in Russia, dove fu immediatamente arrestato e imprigionato per gli ultimi tre anni della sua vita.

“Alexei era l’unica speranza che la Russia avesse, almeno potenzialmente e ipoteticamente, una sorta di leader significativo che potesse unire tutte le persone disposte a cambiare qualcosa nel nostro Paese, nelle nostre vite”, ha detto Ivanov in un’intervista all’Associated Press. Ivanov, che si è unito alle proteste di massa scoppiate in tutta la Russia nel 2017, ha affermato che dalla morte di Navalny, “temo che non sia rimasto nessuno che possa in qualche modo resistere” al Cremlino.