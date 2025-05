Bonelli a Meloni: “Condanni Netanyahu e riconosca lo Stato di Palestina”. La premier: “Hamas ha iniziato le ostilità”

“Io sono inorridito dalla sua ipocrisia, non ha avuto il coraggio di condannare i fatti criminali che sta compiendo il governo d’Israele. Lei, da madre, come si sente a vedere 18mila bambini uccisi? Lei non è in grado di dire una parola di condanna. Fa così perché fa calcoli politici, non vuole inimicarsi Israele e Washington”. È l’attacco di Angelo Bonelli di Avs alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del premier-time. La leader di FdI, rispondendo all’interrogazione di Bonelli, aveva detto che “pur non condividendo le scelte dell’esecutivo israeliano, è stato Hamas ad aver iniziato le ostilità“.