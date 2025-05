“Ridurrò i prezzi fino all’80%”. Donald Trump annuncia la firma dell’ordine esecutivo sui farmaci

Oggi Donald Trump firmerà un ordine esecutivo per ridurre i prezzi dei farmaci da prescrizione e dei prodotti farmaceutici. Lo ha annunciato il presidente sul suo social Truth, dove ha scritto: “Sono lieto di annunciare che domani mattina alla Casa Bianca alle 9 (le 15 italiane, ndr) firmerò uno degli ordini esecutivi più importanti nella storia del Paese”. Una decisione significativa che prevede un taglio immediato “fra il 30% e l’80%” e che si inserisce nel più ampio progetto di introduzione della politica “nazione favorita”, secondo cui gli Stati Uniti non pagheranno più prezzi superiori rispetto a quelli praticati in altri Paesi per gli stessi farmaci. “Per molti anni il mondo si è chiesto perché i farmaci da prescrizione e i prodotti farmaceutici negli Stati Uniti fossero così tanto più costosi rispetto a qualsiasi altra nazione – ha dichiarato Trump nel post – È sempre stato difficile da spiegare e anche molto imbarazzante perché non c’era una risposta giusta”. Il presidente promette quindi un “trattamento corretto” per tutti i cittadini statunitensi da sempre penalizzati da un sistema inaccessibile e che oggi “potranno finalmente avere giustizia” grazie a una misura che garantisce l’allineamento al prezzo più basso offerto globalmente per ogni farmaco e il “risparmio di miliardi di dollari“.

Immediata la reazione dei colossi di Big Pharma che hanno espresso preoccupazione, avvertendo che la misura potrebbe “soffocare l’innovazione” e limitare l’accesso a nuovi farmaci. Donald Trump non sembra però influenzato e persegue il suo programma, già presentato durante il primo mandato ma bloccato da un tribunale. Quella proposta, cinque anni fa, secondo l’amministrazione avrebbe fatto risparmiare ai contribuenti più di 85 miliardi di dollari in sette anni, con un enorme impatto sulla spesa annuale statunitense per i farmaci che supera i 400 miliardi.