La rosa bianca di Papa Leone XIV per Francesco, trenta minuti in preghiera sulla tomba

Una rosa bianca per Papa Francesco. L’ha posata Papa Leone XIV che ha pregato sulla tomba di Bergoglio nella basilica di Santa Maria maggiore a Roma. Per 30 minuti il pontefice, appena eletto, ha offerto il suo omaggio a Bergoglio. Dopo il raccoglimento si è poi fermato a pregare anche davanti alla icona della Vergine Salus Populi Romani. A quell’icona di fronte la quale il papa argentino adorava ritirarsi in preghiera prima e dopo ogni viaggio. Un simbolico passaggio di testimone sotto lo sguardo della Madonna.

All’uscita dalla basilica il pontefice nordamericano ha salutato la folla che già dal mattino era in fila per entrare nella Basilica e che che subito si è radunata intorno. Prevost ha abbassato il finestrino del van e con la mano ha salutato i fedeli. Sabato mattina, in talare e zucchetto bianchi e con la stola bianca a bordi gialli avvolta alla vita, era stato a Genazzano, paese in provincia di Roma al confine con la provincia di Frosinone, accolto davanti al santuario da una folla festante e si è fermato anche a salutare e stringere la mano ad alcune persone.

Il pontefice si è fermato in un momento di preghiera. Prevost ha sempre mostrato una profonda devozione alla Madonna del Buon Consiglio, già in occasione della visita compiuta un anno fa. Allora si era raccolto in preghiera dinanzi all’immagine sacra della Madre del Buon Consiglio, custodita nella Basilica Santuario a Lei dedicata, testimoniando così pubblicamente il suo legame spirituale con questa antica devozione mariana. Una scelta quindi non casuale, quella di questo pomeriggio, per la prima uscita pubblica del nuovo Papa, solo due giorni dopo l’elezione.

Un luogo simbolico, custodito dagli agostiniani come lui, dove da sempre si riunisce in preghiera ogni volta che riceve una nomina importante. L’ha fatto da presbitero e ha continuato a farlo da vescovo e da cardinale. Lo scorso anno, il 25 aprile, era stato lui a celebrare la messa in occasione della Festa della “Venuta” della Madre del Buon Consiglio. Una visita privata che, inevitabilmente, si è trasformata in un momento di festa per tutto il paese, “Ho voluto tanto venire qui in questi primi giorni del nuovo ministero che la Chiesa mi ha consegnato, per portare avanti questa missione come successore di Pietro”, le sue parole durante la visita, prima di tornare sul sagrato e salutare i tantissimi fedeli, affacciati anche su finestre e balconi.

“Avete un dono così grande, quello della presenza della Madonna, ma vuol dire che avete anche una grande responsabilità, come quella di una mamma con i propri figli, dovete essere anche fedeli”. Risalito sul van, Leone XIV manda gli ultimi saluti dal finestrino e l’auto riprende il viaggio verso il Vaticano. Ma prima di rientrare nelle mura leonine il convoglio si ferma per l’ultima – quanto mai significativa – tappa. La basilica di Santa Maria Maggiore, proprio come fece Bergoglio quando lasciò il Gemelli dopo il ricovero.