Manifestazione contro il riarmo Ue a Roma: “Chi prepara la guerra, farà la guerra”. Le voci dalla piazza

Primo incontro pubblico a Roma delle realtà italiane che aderiscono alla mobilitazione europea contro il piano di riarmo europeo. Oltre 250 realtà si sono date appuntamento in Piazza del Pantheon. L’obiettivo di tutti, studenti, partiti, associazioni, comitati di cittadini, è quello di aumentare la partecipazione in vista del prossimo 21 giugno, giorno in cui è stata in detta la manifestazione nazionale. Una data che coincide con il vertice Nato all’Aja. “Se vuoi la pace, prepara la pace” dicono manifestanti ed organizzatori.