Cani, gatti e animali domestici potranno viaggiare nella cabina degli aerei: le nuove direttive dell’Enac

Basta ai viaggi in stiva, dalla prossima settimana cani, gatti e tutti gli animali domestici potranno rimanere nella cabina aereo assieme ai loro padroni. A riferirlo è il Ministero dei Trasporti che informa come sia previsto per lunedì 12 maggio l’aggiornamento delle norme attuali in materia di trasporto di animali domestici a bordo degli aerei da parte del cda dell’Enac, l’Ente nazionale dell’aviazione civile. La delibera stabilisce che “è consentito il trasporto in cabina di animali domestici, alloggiati all’interno di un apposito trasportino da collocarsi anche al di sopra dei sedili, purché adeguatamente assicurato tramite le cinture di sicurezza o altri sistemi di ancoraggio”. Finora le direttive si applicavano solo se gli animali pesavano fra i 7 e i 10 chili, mentre ora “il peso complessivo dell’animale e del trasportino – si legge nella delibera – può essere superiore ai limiti attualmente previsti, ma comunque non eccedere il peso massimo previsto per un passeggero medio”. Direttive che dovrebbero riguardare anche gli animali di taglia medio-grande, finora rimaste relegati nel comparto bagagli.

Il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini si è detto soddisfatto della soluzione che trova il favore di molti parlamentari impegnati nella tutela degli animali: “In vista della stagione estiva – comunica la Lega -, questo intervento rappresenta un segnale di buonsenso e di grande civiltà che certamente permetterà a tanti passeggeri di poter viaggiare ancora più serenamente al fianco dei propri animali domestici”. La senatrice Micaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, ha così commentato: “Cadrà l’assurdo divieto di superare il peso di 8/10 kg per far salire un Pet in cabina. Padroni e propri figli pelosi saranno accanto durante tutta la durata del volo nel rispetto delle norme di sicurezza, di igiene e del prossimo, in condizione non di prigionia, ma di libertà vigilata col cuore rivolto alla Pet care, tanto cara agli italiani e ai cittadini del mondo”. Anche l’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) ha espresso sul sito la soddisfazione dopo che “da tempo si batte affinché venga superata una visione ormai anacronistica che confinava gli animali nella stiva, spesso in condizioni di forte stress, con disagi documentati e rischi reali per il loro benessere”. Nuove misure che modificano non solo la “logistica dei viaggi”, continua l’Enpa, ma che “sancisce un principio di civiltà“. Le nuove direttive sul trasporto aereo seguono coerentemente gli interventi già intrapresi sulle ferrovie, che da tempo hanno reso più semplice viaggiare insieme agli animali domestici, sempre più diffusi in Italia (nel 2023 si stimavano 65 milioni di animali da compagnia).