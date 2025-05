“La polemica sugli abusi sessuali contro Prevost? Una campagna orchestrata dagli ultraconservatori”

El Pais scrive che le accuse di avere insabbiato molestie quando era in Perù sono montate prima del Conclave

Le prime informazioni dall’inizio del pontificato di Leone XIV riguardavano il suo passato da missionario, le sue critiche a Trump sulle politiche anti-migranti e la decisione di ripristinare i paramenti sacri che Papa Francesco aveva deciso di non indossare. Ma fin dalla sua comparsa dalla Loggia di San Pietro, sono emerse anche polemiche che riguardavano abusi sessuali, e l’accusa di non avere fatto abbastanza per le denunce che gli erano state sottoposte quando era in Sudamerica.

A fare però luce su queste voci è il quotidiano El Pais: “Negli ultimi mesi – si legge sul giornale spagnolo -, e più esplicitamente nelle ore che hanno preceduto il Conclave, il cardinale Robert Francis Prévost è stato oggetto di una campagna orchestrata da settori ultraconservatori della Chiesa“, con l’accusa di aver insabbiato gli abusi quando era in Perù. “Fonti ufficiali – scrive ancora El Pais – confermano che la Congregazione per la Dottrina della Fede, consapevole che circolavano simili accuse, ha condotto un’indagine approfondita sui casi” prima del Conclave e “ha concluso che la condotta del neoeletto Papa è stata impeccabile”. Le stesse fonti – prosegue – suggeriscono il sospetto che questo attacco a Prevost sia avvenuto poco prima del Conclave, quando il suo nome era già considerato come potenziale candidato papale. Le accuse riguardano la sua presunta copertura di diversi casi di abusi sessuali commessi da sacerdoti peruviani nel 2004.

Secondo questa versione, Prevost era a conoscenza dei casi e non li ha indagati nel 2022, quando era vescovo di Sufar e amministratore apostolico di Chiclayo, sulla costa settentrionale del Paese sudamericano. Il Vaticano ha fermamente negato queste accuse, ricorda El Pais. Prevost è stato nominato da Papa Francesco alla guida della diocesi di Chiclayo tra il 2014 e il 2023, e durante quel periodo diverse organizzazioni civili lo hanno accusato di aver insabbiato gli abusi commessi da sacerdoti. Accuse che “come ha fatto ora il Vaticano, anche allora la diocesi ha fermamente negato”.