“Ma qui a Roma non smettono mai di cantare?”: Korda ferma l’allenamento, è sconvolto per il tifo agli Internazionali

Sta per scoccare l’ora di Matteo Berrettini. Sabato 10 maggio il tennista romano farà il suo esordio agli Internazionali d’Italia contro Fearnley che ha sconfitto Fognini al suo ultimo Masters 1000 di Roma. Nel mentre, Berrettini si è allenato con l’americano Sebastian Korda sul campo 4 del Foro Italico tra cori e canti dei presenti (molti bambini) che hanno caricato l’azzurro in vista del suo debutto. E Korda n’è rimasto sorpreso. A un certo punto ha fermato la sessione per chiedere allo stesso Berrettini: “Ma questi bambini non smettono mai di cantare?”.

IL TABELLONE dell’ATP di Roma

LA STORIA – L’albo d’oro degli Internazionali

“No, non smettono mai. Roma è così”, gli ha risposto l’italiano ammettendo che l’atmosfera di Roma “non si respira da nessun’altra parte”. In quell’entusiasmo infantile (nel senso più positivo del termine) c’è tutta la passione che Sinner, Musetti e lo stesso Berrettini hanno saputo trasmettere ai più giovani che sono rimasti affascinati dalle loro gesta. E Berrettini, con la solita gentilezza, si è dimostrato riconoscente, fermandosi poi per scattare selfie, firmare autografi o per regalare un semplice sorriso.

IL TABELLONE del WTA di Roma

SCHEDA – Chi sono i 23 azzurri a Roma

Ma di tutto questo, Korda non si è capacitato. E Berrettini ha ipotizzato: “Non credo che quando gioca a Miami viva un’atmosfera così. Il Foro Italico sarà sempre speciale per me. Mi sembra ieri che ero bambino e giravo per i campi. Ho fatto tutti i tornei più importanti del mondo, ma questa atmosfera qui non c’è da nessun’altra parte. Credo davvero che, come sito, sia il torneo più bello del mondo. Più cresce e più siamo tutti contenti”. Insomma, anche se non ha ancora esordito, Berrettini ha già fatto breccia nel cuore dei tifosi. Ed è già, a suo modo, una vittoria.