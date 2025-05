Il discorso d’addio di Fognini a Roma fa commuovere Flavia Pennetta: “Arrivato il momento di godermi i bambini”

All’ultimo giro di giostra a Roma per Fabio Fognini, Flavia Pennetta non ha potuto fare a meno che commuoversi. L’ex tennista 43enne stava assistendo al match del marito agli Internazionali d’Italia in cui è stato sconfitto al primo turno in due set (6-2, 6-3) dal britannico Jacob Fearnley, numero 57 del ranking Atp. “Grazie Roma prima di tutto, è stato un bellissimo viaggio. Penso che non c’era altro torneo per poter dire basta qui. Non mi sono ancora ritirato, giocherò ancora fino alla fine dell’anno e poi deciderò con calma”, ha ammesso Fognini al termine del match. E in quel momento, Pennetta non è riuscita a trattenere le lacrime di commozione.

Sul proprio profilo Instagram, l’ex tennista ha anche pubblicato alcune immagini con il marito scrivendo “Un amore così grande”, con tanto di emoji di una racchetta. Tra i tanti like ricevuti spiccano quelli di Federica Pellegrini e Francesca Piccinini. “Sono felice. Se mi guardo indietro, ho dei bei ricordi. Ora ho una bella famiglia ed è il momento di godermi i bambini. Non c’era miglior torneo per dire basta. Non mi sono ritirato, giocherò fino a fine stagione poi parlerò col capo di casa (Flavia, ndr)”, ha dichiarato Fognini prima di aggiungere che “il ricordo più bello lo tengo nel cuore, ma è giusto che sappiate che avrò per sempre una ferita aperta. Per me la Coppa Davis è sempre stato tutto, sono felice per i miei amici e colleghi, ma è quella ferita che mi porterò dietro per sempre”.

E infine, Fognini ha ricordato: “Ci sono stati momenti bellissimi, ero giovane e ribelle e c’era attrito con Roma. Ho sbagliato, ma dalla mia bocca è sempre uscita la parola scusa e di questo ne vado fiero. Sono contento di aver fatto la carriera che ho fatto, da piccolo non avrei mai pensato di diventare top ten in singolo e in doppio. Adesso tiferò ancora per tutti gli italiani, ma sono felice di aver salutato qui davanti a voi. Avrei voluto salutarvi in un’altra maniera: vado via con quel sorriso sulle labbra che mi distinguerà per sempre. Grazie per esser stati presenti, ci vediamo sui campi”.