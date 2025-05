Abusi sessuali su nove pazienti: medico di guardia condannato a dieci anni di carcere

Un medico di guardia di 42 anni è stato condannato a dieci anni di carcere con l’accusa di abusi nei confronti di nove pazienti. La decisione, presa dal gup di Milano Luigi Iannelli, è giunta al termine del processo con rito abbreviato per violenza sessuale aggravata e falso e riconosce il professionista colpevole di tutti i capi d’imputazione. Accolta, quindi, la richiesta di pena avanzata dalla pm Alessia Menegazzo.

L’uomo, che prestava servizio come guardia medica tra San Giuliano Milanese, San Donato e Milano, aveva già ricevuto due ordinanze di custodia cautelare, di cui l’ultima con detenzione ai domiciliari, per aver sfruttato le visite per abusare sessualmente delle pazienti. Stando a quanto riferito dal gip Cristian Mariani, che lo definisce “un violentatore seriale privo di freni inibitori”, il medico si sarebbe servito “di metodi fraudolenti e repentini per superare la resistenza” delle vittime. Tra le accuse anche l’abuso della professione e il falso per aver alterato alcuni certificati medici.

Dopo il primo arresto nel 2021 in seguito alla denuncia di una prima paziente, i casi erano saliti a quattro, diventando poi sette tra l’ottobre del 2022 e l’autunno 2023, e infine nove. Le vittime, tutte donne tra i 30 e i 40 anni già sentite lo scorso luglio con la formula dell’incidente probatorio, si sono costituite parte civile e dovranno ora ricevere un risarcimento con provvisionali fra i 20mila e i 30mila euro ciascuna.

Nel processo si è costituita come parte civile anche l’ATS Milano ed entro 90 giorni è attesa la deposizione delle motivazioni della sentenza.