Patuanelli (M5s) legge in Aula la definizione di “supercazzola”. Poi attacca Meloni: “Ecco cosa ci ha appena detto”

“Presidente Meloni, onestamente non so se siamo in grado di dirci delusi dalla sua risposta, perché la delusione ha a che fare con l’aspettativa e noi ci aspettavamo una risposta elusiva, inconcludente, pronunciata però con convinzione e serietà, per confondere o ingannare l’interlocutore. Ho letto la definizione di ‘supercazzola‘ dell’enciclopedia Treccani”. Ad attaccare, con tono sarcastico nell’Aula del Senato, è il capogruppo M5s Stefano Patuanelli, replicando alla presidente del Consiglio nel corso del ‘premier time’. Per poi concludere: “A me piacerebbe riconoscere le cose che funzionano di questo Governo: dateci un po’ di materia su cui lavorare, però, perché altrimenti è un po’ difficile dare atto dei vostri successi”.