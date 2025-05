Secondo giorno di Internazionali d’Italia 2025. Oggi, mercoledì 7 maggio, gli uomini scenderanno in campo per disputare i primi match dell’Atp Masters 1000 di Roma, mentre anche il torneo femminile, cominciato ieri, è alle prese con gli altri match di primo turno. Quest’oggi ci sono ben 9 italiani impegnati nel torneo. In campo maschile, tocca a Lorenzo Sonego rompere il ghiaccio per i colori azzurri sul Centrale: il suo è il terzo match, di fronte c’è Burruchaga, argentino numero 135 al mondo. In campo anche Luciano Darderi contro il cinese Bu e Francesco Passarro contro Tseng, in un match tra il numero 101 e il numero 102 al mondo. In campo femminile, tocca a Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto. Poi, spazio a tanti debutti: la 17enne Tyra Grant al primo match per i colori italiani, ma anche Lucrezia Stefanini, Arianna Zucchini e Federica Urgesi.

Gli italiani in campo a Roma oggi 7 maggio

Programma in ritardo: partite interrotte per pioggia

CAMPO CENTRALE

Sara Errani contro Osaka – sconfitta 2-6, 3-6

Lorenzo Sonego contro Burruchaga – terzo match, non prima delle ore 15

Tyra Grant contro Ruzic – quarto match, non prima delle ore 19

Luciano Darderi contro Bu – match serale, non prima delle ore 20.30

GRAND STAND ARENA

Elisabetta Cocciaretto contro Avanesyan – secondo match, non prima delle ore 13

Lucrezia Stefanini contro Kudermetova – terzo match, a seguire

Francesco Passaro contro Tseng- quarto match, a seguire

SUPERTENNIS ARENA

Arianna Zucchini contro Mboko – secondo match, non prima delle ore 13

Federica Urgesi contro Andreescu – terzo match, a seguire

Dove vedere gli Internazionali d’Italia 2025 in tv e streaming

Tutte le partite di tennis degli Internazionali BNL d’Italia 2025 a Roma sono trasmesse in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW (Sky Sport Tennis, canale di riferimento, e Sky Sport Uno, per seguire al meglio l’evento romano con oltre 100 ore di programmazione). Le partite del torneo maschile ATP Masters 1000 sono inoltre disponibili in streaming (tutto il torneo) su TennisTv e in diretta tv in chiaro su Rai 2 (11 match in totale, uno al giorno, trasmessi anche in streaming su RaiPlay). Le partite del torneo femminile WTA 1000 sono trasmesse in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX.