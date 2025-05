Avevano un biglietto per assistere alla storia, ma non hanno creduto alla rimonta nerazzurra: la beffa tremenda filmata in un video

Avevano un biglietto per assistere alla storia, ma hanno buttato l’occasione nel cestino. È l‘atroce punizione toccata ai “tifosi” – le virgolette sono d’obbligo – dell’Inter che hanno lasciato le tribune di San Siro dopo il gol di Raphinha, che aveva portato il Barcellona sul 3 a 2. Non hanno creduto alla rimonta nerazzurra, che invece si è materializzata grazie al gol di Francesco Acerbi in pieno recupero che ha portato la semifinale di Champions League ai supplementari. Sentito il boato del pubblico, gli spettatori ancora muniti di biglietto hanno provato a rientrare allo stadio, ma sono stati bloccati dagli steward: le norme infatti, per questioni di sicurezza, non consentono di tornare in tribuna dopo averla lasciata.

Così, questi tifosi o spettatori miscredenti sono si persi l‘epica vittoria dell’Inter, che ha conquistato la finale di Champions League con la rete di Davide Frattesi ai tempi supplementari. Si sono persi il lieto fine – per i nerazzurri – di una partita che anche all’estero è stata riconosciuta come una delle più belle della storia del calcio. Un video ripreso con uno smartphone e diventato virale sui social mostra proprio una decina di persone, alcune con la maglia dell’Inter, che provano a rientrare da uno dei varchi ma vengono fermati da una signora. La terribile moda di lasciare lo stadio prima del fischio finale d’altronde è diffusa a San Siro. Mai come questa volta però chi ha pensato a tornare a casa evitando il traffico ha subito una beffa tremenda.