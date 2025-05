Paolini criticata per la sua altezza: “Alcuni scherzano, ma chi ascolta se lo ricorda per tutta la vita”

Jasmine Paolini è prossima al suo debutto agli Internazionali d’Italia 2025. La tennista italiana scenderà in campo al secondo turno del Masters 1000 di Roma contro la vincente del match tra l’azzurra Giorgia Pedone e la neozelandese Lulu Sun. Ieri, lunedì 5 maggio, in occasione del sorteggio del tabellone principale, Paolini, numero 5 del ranking Wta, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa affrontando delle tematiche che vanno oltre il campo e che l’hanno riguardata in prima persona.

Nel corso del media day, all’azzurra è stato chiesto se temesse maggiormente le avversarie più alte di lei: “Non mi soffermo molto sull’aspetto fisico di chi affronto. A volte mi rendo conto della differenza di statura alla fine delle partite guardando la foto con la stretta di mano. Ma io non ci penso, mi soffermo sempre sulle mie abilità e su come mettere in difficoltà le avversarie”, ha dichiarato Paolini. La tennista ha poi svelato di aver ricevuto diverse volte delle critiche per la sua statura: “Spesso nelle interviste ho sentito: ‘Sarà troppo bassa per il tennis di alto livello‘, oppure ‘più di lì non potrà arrivare con questa altezza’. Io ho sempre cercato di focalizzarmi sulle mie qualità e di farmi forza. Non tutti siamo uguali e magari la mia statura mi dà delle qualità che persone più alte non hanno”, ha sostenuto l’azzurra che, per la cronaca, secondo il sito ufficiale Wta misura 1,63 metri. “Ho sempre risposto alle critiche in maniera tranquilla. Forse perché sono sempre andata dritta per la mia strada. Vivo tutto con molta serenità… certo, quando diventano molte, che palle (ride, ndr). Però è importante concentrarsi sul proprio lavoro e divertirsi”.

Infine, Paolini ha evidenziato come il fenomeno del body shaming sia ancora una piaga della nostra società: “Siamo in un mondo in cui l’aspetto fisico si giudica troppo. In qualsiasi sport l’aspetto viene esasperato e tutti dovremmo fermarci e pensare che le nostre parole hanno un peso – ha detto l’azzurra – A volte parliamo per scherzo, ma chi ci ascolta se lo ricorda per tutta la vita. Le parole possono avere un peso molto grande, bisogna sempre stare attenti a ciò che si dice, io in primis mi metto in discussione su questo aspetto”.