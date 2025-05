Internazionali d’Italia, oggi il primo allenamento di Sinner | Il programma

Jannik Sinner è pronto a calpestare la terra rossa del Campo Centrale del Foro Italico. Ancora non per un incontro ufficiale, ma per il primo allenamento a Roma in vista degli Internazionali d’Italia 2025. Il numero 1 al mondo è arrivato domenica nella Capitale: è atterrato a Ciampino con un jet privato proveniente da Nizza. La sospensione per il caso Clostebol è ufficialmente terminata domenica 4 maggio e Sinner è pronto a prendersi il primo bagno di folla romano. Con un programma fitto di appuntamenti.

Il sipario sugli Internazionali si è aperto già in mattinata, con il sorteggio davanti alla Fontana di Trevi prima del tabellone femminile (qui tutti gli incroci) e poi di quello maschile (ore 12), dove Sinner è ovviamente la testa di serie numero 1. L’altoatesino al secondo turno, dopo il bye iniziale, affronterà uno tra Cinà e Navone.

Il programma di Sinner oggi

Nel pomeriggio al Foro Italico il grande protagonista sarà proprio l’altoatesino: alle ore 16 la conferenza stampa e alle ore 18 la celebrazione delle nazionali vincitrici di Coppa Davis e Billie Jean King Cup. L’evento clou però sarà alle ore 19, quando appunto sul Campo Centrale del Foro Italico ci sarà il primo allenamento romano di Jannik Sinner, che scambierà con il ceco Jiri Lehecka, attuale numero 27 del ranking. Sono previste tribune stracolme. Sinner comincerà così la sua settimana di rodaggio: l’esordio nel torneo del numero 1 al mondo, che beneficerà di un bye al primo turno, è previsto tra venerdì 9 e sabato 10 maggio, quasi sicuramente di sera.