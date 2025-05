Dopo tre mesi, l'altoatesino è pronto a tornare in campo per disputare un match ufficiale. E lo farà a casa sua, in Italia

Jannik Sinner è arrivato a Roma. Il tennista numero uno al mondo è atterrato a Ciampino con un volo proveniente da Nizza in vista del suo rientro in campo in programma agli Internazionali d’Italia dopo la sospensione di tre mesi per il caso Clostebol che, tra l’altro, termina ufficialmente quest’oggi. Circa 40 minuti prima di lui, nell’aeroporto romano atterrava l’altra numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, fresca trionfatrice al Masters 1000 di Madrid.

Domani, lunedì 5 maggio, saranno previsti subito tre impegni per il 23enne di Sesto Pusteria: alle 16 il media day, ossia la consueta conferenza stampa pre-torneo. Poi, alle 18, la celebrazione del doppio successo dello scorso novembre a Malaga in Coppa Davis e nella Billie Jean King Cup sul Centrale. Infine alle 19, sempre sul Centrale, il primo allenamento con il ceco Jiri Lehecka.

Quella di domani sarà anche la giornata del sorteggio del tabellone maschile alla Fontana di Trevi, in programma alle ore 12, mentre un’ora prima avverrà quello femminile. L’altoatesino esordirà probabilmente venerdì 9 o sabato 10 maggio. Il suo ultimo match ufficiale disputato è quello dello scorso 26 gennaio, in cui ha vinto l’Australian Open battendo Alexander Zverev in finale. L’ultima sconfitta è datata invece 2 ottobre 2024: la finale di Pechino contro Carlos Alcaraz. Sinner scenderà in campo agli Internazionali d’Italia dopo aver saltato la passata edizione per un problema all’anca. Al Masters 1000 di Roma, il suo miglior risultato resta il quarto di finale conquistato nel 2022, quando a eliminarlo fu Stefanos Tsitsipas. Ma i tempi sono cambiati: per la prima volta in assoluto, un italiano giocherà il torneo di casa propria da numero 1 del ranking Atp.