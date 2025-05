Gran Premio di Miami 2025, Verstappen si riprende la pole davanti a Norris e Antonelli. Disastro Ferrari: Leclerc 8°, Hamilton 12°

Dopo un sabato folle con errori, incidenti e penalità (anche per Max), la qualifica del GP domenicale riporta Verstappen davanti a tutti. Antonelli ancora superbo (3°), mentre le Rosse faticano: Charles frustrato via radio, Lewis fuori dalla Q3 dopo la rimonta nella gara breve

Il solito Max Verstappen, capace di risorgere dalle difficoltà e piazzare la zampata quando conta. L’olandese della Red Bull ha conquistato una pole position strepitosa nel Gran Premio di Miami, siglando anche il nuovo record della pista in 1’26’’204. Un giro “da forsennato”, come descritto dai cronisti, su una macchina che solo il giorno prima era parsa in difficoltà. Al suo fianco in prima fila partirà Lando Norris su McLaren, vincitore della Sprint Race del sabato, mentre la seconda fila si tinge d’argento e di azzurro con un Kimi Antonelli (Mercedes) ancora una volta sbalorditivo, capace di tenere dietro l’altra McLaren di Oscar Piastri (quarto) e la Mercedes gemella di George Russell (quinto, mai a suo agio a Miami).

Ma se Mercedes e McLaren sorridono (con qualche distinguo per Piastri, deludente dopo la battaglia del sabato), per la Ferrari è stata una qualifica da dimenticare. Dopo l’effimera gioia del podio di Lewis Hamilton nella Sprint, le Rosse sono sprofondate: Charles Leclerc non è andato oltre l’ottavo posto, preceduto persino dalle due Williams e manifestando più volte via radio la sua frustrazione per una vettura inguidabile. Ancora peggio è andata a Lewis Hamilton, addirittura eliminato nel Q2 e costretto a partire dalla dodicesima casella, un brusco risveglio dopo il terzo posto di poche ore prima.

Per capire la delusione Ferrari e l’exploit di Verstappen, bisogna riavvolgere il nastro a sabato pomeriggio e alla Sprint Race, in cui è successo di tutto. La Ferrari ha iniziato con un pasticcio strategico, scegliendo gomme intermedie per schierarsi su una griglia bagnatissima, quando servivano le full wet. Risultato: Hamilton si è lamentato subito, Leclerc è finito a muro, mettendo k.o. la sua SF-25 e diventando spettatore anzitempo. Antonelli, scattato dalla pole position conquistata al venerdì, è stato spinto fuori alla prima curva da Piastri, partito meglio e più aggressivo (manovra giudicata regolare dalla direzione gara). L’italiano non l’ha presa bene: “Mi ha buttato letteralmente fuori pista, c’è poco da dire. Sembra che alla prima curva si possa fare tutto, se le regole sono queste… Se ci si può comportare così bene a sapersi, ne farò tesoro per la prossima volta”, ha commentato amaro, chiudendo solo decimo.

In questo caos, la “mossa felice” è stata di Lewis Hamilton: a sei giri dalla fine, capendo l’inutilità delle intermedie, è rientrato per montare le slick. “È fantastico, sono molto contento”, ha dichiarato poi sul podio. “È stata un’annata difficile finora. Come tutti fatichiamo un po’ con le intermedie, mi sono detto ‘rientro perché tanto non stiamo andando da nessuna parte’, forse quel rischio ha pagato”. Una decisione copiata tardivamente dagli altri, che gli ha permesso una rimonta fino al terzo posto. “Se ci fossero stati altri due giri avrei dato filo da torcere alla McLaren, ma complimenti a loro”.

Le McLaren, infatti, hanno monopolizzato le prime due posizioni, ma non senza colpi di scena. Lando Norris ha vinto, ringraziando una safety car entrata a cinque giri dalla fine (causa contatto Lawson-Alonso) che gli ha permesso di ricucire e superare il compagno Oscar Piastri, fino a quel momento leader. “Qui in Florida sono sempre piuttosto fortunato”, ha ammesso Lando, “ma il mio passo gara era comunque buono. Abbiamo fatto un lavoro ottimo, poi la safety car ci ha aiutato”. Male anche la Red Bull e Verstappen: un errore al pit stop ha causato una collisione in corsia box tra l’olandese e Antonelli che stava rientrando. Risultato: 10 secondi di penalità per Max (finito fuori dai punti) e Kimi costretto a ripartire senza cambiare gomme. Un sabato da dimenticare per il campione del mondo, che ha però reagito da par suo in qualifica.

Non resta che attendere la gara: a Miami si corre alle 16 di oggi, domenica 4 maggio, quando in Italia saranno le 22.