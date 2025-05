Kimi Antonelli fa la storia: è il pilota più giovane di sempre a conquistare una pole position in Formula 1

Kimi Antonelli si è assicurato la pole position nella Sprint Race del Gran Premio di Miami, in programma questa sera alle ore 18 italiane. Mentre la Ferrari fa registrare l’ennesimo flop stagionale (Leclerc sesto e Hamilton settimo), nelle qualifiche del 2 maggio il 18enne pilota della Mercedes conquista la prima pole della sua carriera girando in 1’26”482 e riscrive la storia della Formula 1. Anche se si tratta di una Sprint, il pilota italiano batte il record stabilito da Sebastian Vettel (21 anni) e diventa il più giovane di sempre a conquistare una pole position.

“Sono al settimo cielo, non me lo aspettavo”, ha dichiarato Antonelli al termine delle qualifiche. “È stata una qualifica molto intensa, mi sentivo molto bene fin da stamattina e mi sentivo molto fiducioso in vista delle qualifiche. Sono davvero contento di aver ottenuto la prima pole. Sarà bello partire in prima fila e vedere come potremo comportarci in volata”.

Il talento della Mercedes ha preceduto la McLaren dell’australiano Oscar Piastri, leader del Mondiale, che scatterà in seconda posizione chiudendo la prima fila. Terza e quarta posizione per la McLaren del britannico Lando Norris e per la Red Bull del neopapà Max Verstappen. Quinto tempo invece per la Mercedes del britannico George Russell, affiancato in terza fila dalla Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Solo settima posizione e quarta fila per la Rossa di Lewis Hamilton.