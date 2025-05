F1, figuraccia Ferrari a Miami: Leclerc si schianta durante il giro di schieramento, non parteciperà alla Sprint race

La Ferrari raccoglie la prima figuraccia a Miami mentre il weekend di gara deve ancora cominciare. Charles Leclerc è finito a muro durante il giro di schieramento della Sprint Race: non può quindi partecipare alla gara corta del sabato (con Kimi Antonelli che scatta dalla pole position). Il monegasco è stato mandato in pista con le gomme intermedie, nonostante l’asfalto del circuito cittadino fosse zuppo d’acqua. Sul bagnato, Leclerc ha perso il controllo della SF-25 e si è schiantato. L’acquazzone che si è abbattuto su Miami poco prima del via della Sprint ha reso le condizioni imprevedibili per tutti, ma resta inspiegabile la scelta della Ferrari e di Leclerc di non montare la gomma “full wet“. Adesso il monegasco, che era sesto in griglia, dovrà aspettare le qualifiche e la gara della domenica per provare a rifarsi.