Oggi la gara in Florida nella serata italiana: il 18enne bolognese sogna, la Ferrari spera di evitare un incubo. Il gran premio in diretta su Sky e Now, la differita in replica su TV8

Nella Sprint race gli è andata male già alla prima curva, per via dell’affondo di Oscar Piastri. Oggi però Andrea Kimi Antonelli ha già la chance per rifarsi, nella gara vera: il Gran Premio di Miami 2025 in programma nella serata italiana. Il pilota 18enne bolognese, dopo la pole della Sprint che ha sbalordito l’intera Formula 1, si è guadagnato la seconda fila nella griglia di partenza grazie a un’altra qualifica magistrale: davanti a lui solo Max Verstappen e Lando Norris. Significa che Antonelli può sognare di portare la sua Mercedes sul podio: sarebbe il primo della sua carriera, ovviamente storico. Sia per un motivo anagrafico: solo Verstappen e Lance Stroll sono andati a podio a 18 anni. Sia per l’Italia: un pilota azzurro infatti non sale sul podio di Formula 1 dal lontano 2009, quando Giancarlo Fisichella arrivò secondo a Spa.

Se Antonelli sogna, la Ferrari invece sta vivendo un incubo: il podio di Lewis Hamilton nella Sprint ha solo in parte coperto la figuraccia di Charles Leclerc, a muro prima della mini-gara per aver montato le gomme intermedie. Le qualifiche però sono state disastrose: Leclerc scatterà dalla quarta fila, Hamilton ancora più indietro, non avendo nemmeno passato il taglio della Q3. Servirà una gara di rimonta, sperando in qualche colpo di scena. Ma a lottare per la vittoria saranno altri: le McLaren di Norris e Piastri, il solito Verstappen e forse anche le Mercedes.

La griglia di partenza del Gran Premio di Miami 2025 di F1

Prima fila: Max Verstappen su RedBull e Lando Norris su McLaren

Seconda fila: Andrea Kimi Antonelli su Mercedes e Oscar Piastri su McLaren

Terza fila: George Russel su Mercedes e Carlos Sainz su Williams

Quarta fila: Alexander Albon su Williams e Charles Leclerc su Ferrari

Quinta fila: Esteban Ocon su Haas e Yuki Tsunoda su RedBull

Sesta fila: Isack Hadjar su Racing Bulls e Lewis Hamilton su Ferrari

Settima fila: Gabriel Bortoleto su Sauber e Jack Doohan su Alpine

Ottava fila: Liam Lawson su Racing Bulls e Nico Hulkenberg su Sauber

Nona fila: Fernando Alonso su Aston Martin e Pierre Gasly su Alpine

Decima fila: Lance Stroll su Aston Martin e Oliver Bearman su Haas

Orari TV F1 GP Miami 2025 – Diretta Sky e Now, replica in differita TV8

Il Gran Premio di Miami si corre oggi domenica 4 maggio alle ore 16 locali, le ore 22 italiane. Viene trasmesso in diretta su Sky e sulla piattaforma streaming Now: per gli abbonati i canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport F1, con la possibilità di vedere la gara anche in mobilità su Sky Go. Il gran premio viene invece trasmesso in differita in chiaro su TV8: la replica della gara è visibile alle ore 23:30.

Ore 22 – Gara (diretta) Sky e Now

Ore 23:30 – Replica gara (differita) TV8