Australia , “i laburisti del premier Albanese vincono le elezioni”: un nuovo effetto Trump dopo il Canada

Dopo il Canada, l’effetto Trump si abbatte anche sull’Australia. Secondo le prime proiezioni, il partito laburista è in testa nelle elezioni generali con il 35% dei voti. Vittoria alle elezioni confermata dall’emittente australiana Abc. Anthony Albanese potrebbe quindi essere riconfermato primo ministro e diventerebbe il primo premier a vincere due elezioni consecutive dai tempi di John Howard nel 2004.

Al momento rimane però ancora l’incognita sulla rappresentanza parlamentare ma, secondo le previsioni dell’emittente australiana, i laburisti si avviano a conquistare la maggioranza dei seggi alle elezioni, il che significa che il partito formerà il prossimo governo senza dover mettere insieme una coalizione.

Prima del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, il polo liberale di centro destra era dato per favorito. I sondaggi del pre-voto hanno però pian piano ribaltato le previsioni segnando – alla vigilia delle elezioni – il sorpasso dei laburisti, ora confermato dallo spoglio. A pesare sarebbe stata la posizione del leader dei Liberali Peter Dutton, da molti visto come troppo allineato al presidente americano. Doppia e umiliante sconfitta per Dutton che, secondo quanto riporta Abc, ha anche perso il suo seggio in parlamento. Nessun leader dell’opposizione federale aveva mai perso il proprio seggio alle elezioni.

“Non abbiamo fatto bene a sufficienza in questa campagna elettorale” e “me ne assumo la piena responsabilità“. Queste le prime parole del leader dell’opposizione australiana, Peter Dutton che ammette la sconfitta e si congratula con il premier: “Gli ho augurato il meglio. Deve essere orgoglioso”, ha aggiunto nelle dichiarazioni rilanciate dalla Bbc.