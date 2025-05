Dopo il Canada effetto Trump anche sull’Australia? I laburisti tornano in vantaggio sul polo di centro destra

I primi 100 giorni di Trump – che hanno sconvolto gli Usa e massacrato le Borse – dopo aver portato alla vittoria in Canada dell’economista liberale Mark Carney, potrebbe avere secondo alcuni analisti un identico effetto su un altro paese del Commonwealth: l’Australia, così lontana ma così vicina nel sentimento di paura rispetto alle politiche del miliardario che fa registrare un calo del Pil Usa dello 0,3%.

A pesare sulla scelta degli elettori potrebbero essere infatti – secondo gli analisti – più i timori legati alle mosse di Washington, a cominciare dai dazi, che i dossier interni. Con l’attuale premier, il laburista Antony Albanese (a destra nella foto), dato in vantaggio nei sondaggi contro il leader dei Liberali Peter Dutton, da molti visto come troppo allineato al presidente americano. I laburisti sono passati in vantaggio, secondo le intenzioni di voto, sorpassando il polo liberale di centro destra che fino al ritorno di Trump alla Casa Bianca era dato per favorito. Gli osservatori prevedono che il voto si baserà sui dossier economici, i migranti e le influenze straniere. Compresa quella cinese che vede Canberra – ricordano i media internazionali – da sempre in tensione nei rapporti con il Dragone.

Gli australiani votano sabato: la campagna, come riporta Associated press, è stata dominata dall’impennata del costo della vita, dall’economia, dall’energia e dalla Cina. Le case a prezzi accessibili scarseggiano, i tassi di interesse rimangono alti e i principali partiti politici sono nettamente divisi su come liberare la nazione dall’elettricità prodotta da combustibili fossili. I principali partiti divergono anche su come affrontare la Cina, che è sia il principale partner commerciale dell’Australia sia la sua più grande minaccia strategica.

I prezzi, gli affitti e i tassi – Gli australiani hanno subito uno dei più forti aumenti del costo della vita nella storia recente e l’attuale governo è stato al timone durante il periodo peggiore. I prezzi delle uova sono aumentati dell’11% lo scorso anno e quelli della birra del 4%, secondo i dati del governo. Gli affitti medi sono aumentati del 4,8% l’anno scorso dopo un’impennata dell’8,1% nel 2023, . Il tasso di interesse di riferimento della banca centrale è salito dal minimo storico dello 0,1% allo 0,35% due settimane prima che il primo ministro laburista vincesse le elezioni del 2022. Da allora il tasso è stato aumentato una dozzina di volte, raggiungendo un massimo del 4,35% nel novembre 2023. In quell’anno l’inflazione annuale ha raggiunto il 7,8%.

La banca centrale ha ridotto il tasso d’inflazione di un quarto di punto percentuale a febbraio, portandolo al 4,1%, indicando che il peggio della crisi del costo della vita era passato. Si prevede che il tasso verrà nuovamente tagliato nella prossima riunione del consiglio di amministrazione della banca, il 20 maggio, a causa dell’incertezza economica internazionale generata dalle politiche tariffarie di Trump. L’inflazione ha messo fuori mercato alcuni costruttori, aggravando la carenza di alloggi, che a sua volta ha gonfiato gli affitti. Il governo ha fornito sgravi fiscali e assistenza per alcune bollette dell’affitto e dell’energia, ma i critici sostengono che la spesa pubblica ha contribuito a mantenere alta l’inflazione. Albanese ha promesso nel 2023 di costruire 1,2 milioni di case attraverso incentivi in cinque anni a partire dalla metà dello scorso anno, un obiettivo ambizioso in un Paese di 27 milioni di persone. I primi dati sulle approvazioni edilizie indicano che il suo governo non ha centrato l’obiettivo.

Le promesse – I laburisti hanno promesso di ridurre dal 20% al 5% il deposito che gli acquirenti di una prima casa dovranno versare, mentre il governo si farà garante della differenza. Il partito liberale, all’opposizione, ha promesso di ridurre la concorrenza per l’acquisto di alloggi riducendo l’immigrazione. Ha anche promesso di consentire agli australiani di spendere il denaro detenuto nei loro fondi pensionistici obbligatori sul posto di lavoro, noti come superannuation, per pagare gli acconti per l’acquisto di una casa. L’opposizione si è anche impegnata a rendere i pagamenti degli interessi ipotecari deducibili dalle tasse per molti acquirenti di una prima casa. Molti economisti sostengono che le politiche rivali gonfierebbero i prezzi delle case e non aumenterebbero di molto l’offerta di alloggi. Entrambi i partiti concordano su un obiettivo: raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050.

Il dossier energia – Albanese è stato eletto nel 2022 con la promessa di ridurre le emissioni di gas serra dell’Australia del 43% rispetto ai livelli del 2005 entro la fine del decennio e di raggiungere lo zero netto entro il 2050. L’opposizione ha promesso di costruire sette centrali nucleari finanziate dal governo in tutta l’Australia, la prima delle quali fornirà elettricità nel 2035. Il governo sostiene che gli attuali generatori a carbone e a gas non dureranno abbastanza per soddisfare il fabbisogno della nazione fino all’arrivo dell’energia nucleare. L’esecutivo prevede che entro il 2030 l’82% della rete energetica australiana sarà alimentata da fonti rinnovabili. L’opposizione sostiene che la politica del governo di sostituire il carbone e il gas con fonti di energia rinnovabile, come le turbine eoliche e le celle solari, non è realizzabile e ridurrebbe gli investimenti nelle tecnologie energetiche pulite. L’opposizione si affiderà a una maggiore quantità di gas per la produzione di energia elettrica fino a quando non sarà stabilita l’energia atomica. Non fisserebbe un nuovo obiettivo per il 2030 prima delle elezioni.

I difficili rapporti con la Cina – Le relazioni commerciali e diplomatiche sono sprofondate a nuovi livelli nel 2020, dopo che il precedente governo conservatore australiano aveva chiesto un’inchiesta internazionale sulle origini e sulle risposte alla pandemia COVID-19. Pechino ha bloccato i contatti tra ministri con l’Australia e ha imposto una serie di divieti ufficiali e non ufficiali su prodotti di base come carbone, vino, orzo, legno e aragoste, che costano agli esportatori australiani fino a 20 miliardi di dollari australiani (13 miliardi di dollari) all’anno. Il disgelo è iniziato quasi subito con l’elezione del Partito Laburista nel 2022.I l premier cinese Li Keqiang ha scritto per congratularsi con Albanese per la sua vittoria elettorale nel giro di pochi giorni.

Tutte le barriere commerciali sono state gradualmente rimosse e Albanese ha incontrato il presidente Xi Jinping durante una visita di Stato a Pechino nel 2023. Albanese dice spesso della Cina: “Coopereremo dove possiamo, saremo in disaccordo dove dobbiamo e ci impegneremo nell’interesse nazionale”. Il leader dell’opposizione Peter Dutton, da sempre critico nei confronti della Cina, ha sostenuto che le relazioni bilaterali migliorerebbero ulteriormente con un approccio duro e senza compromessi. Ha accusato Albanese di autocensura per evitare di offendere Pechino. “L’Australia deve essere disposta a criticare qualsiasi nazione il cui comportamento metta a repentaglio la stabilità della regione, e questo è ciò che il governo di coalizione da me guidato farà con fiducia e di concerto con i Paesi che la pensano allo stesso modo”, ha dichiarato Dutton.