Inchiesta Biblioteca europea, chiuse le indagini per 6. Le archistar Boeri e Zucchi verso il processo

La Procura di Milano ha chiuso le indagini preliminari sulla presunta turbativa della gara pubblica indetta dal Comune di Milano relativa al concorso internazionale di progettazione per la realizzazione della nuova Beic, Biblioteca europea di informazione e cultura. L’avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato a sei indagati, tra i quali le archistar Stefano Boeri e Cino Zucchi, per i quali la Procura milanese ipotizza i reati di turbata libertà degli incanti e false dichiarazioni sulla propria identità, sullo stato o su altre qualità personali. Si va verso il processo quindi per i due architetti, che secondo i pm di Milano non avrebbero dichiarato conflitti di interesse che sussistevano tra loro e i candidati risultati vincitori del concorso per la realizzazione della Beic, per il quale erano rispettivamente presidente e componente della commissione giudicatrice.

La Biblioteca europea di informazione e cultura è un’opera da oltre cento milioni che sarà realizzata con i soldi del Pnrr. Ma le contestazioni nei confronti dei due architetti riguardano il loro comportamento come membri della giuria nella gara da 9 milioni per aggiudicare il progetto dell’opera.

Lo scorso 18 febbraio il gip aveva respinto i domiciliari come chiedeva la procura di Milano, ma le due archistar non potranno far parte delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici. Il primo per un anno, il secondo per otto mesi. Dodici mesi di stop anche per Pier Paolo Tamburelli, ritenuto il “collettore” tra i due e gli studi Onsitestudio e Baukuh, vincitori del bando. La decisione del giudice Luigi Iannelli, era arrivata dopo gli interrogatori disposti in seguito alla richiesta di domiciliari dei pubblici ministeri. Nel dettaglio, Boeri non potrà fare parte di “commissioni giudicatrici” e gli sarà vietato “concludere contratti” con la pubblica amministrazione come architetto per un anno.