Gaza, Freedom Flotilla: “Nostra nave con aiuti attaccata con i droni”. Croce Rossa: “Operazioni umanitarie sull’orlo del collasso”

Una nave che trasporta aiuti umanitari e attivisti diretti a Gaza per portare aiuti umanitari è stata colpita da droni mentre si trovava in acque internazionali al largo di Malta nelle prime ore di venerdì, ha affermato la Freedom Flotilla Coalition, ong che gestisce l’imbarcazione. Gli attivisti hanno diffuso un filmato che mostra un incendio su una delle sue navi, la “Conscience”, battente bandiera di Palau, ma non hanno indicato chi sia il responsabile dell’attacco né se qualcuno sia rimasto ferito. “Sembra che l’attacco dei droni abbia preso di mira specificamente il generatore della nave, che ora rischia di affondare con a bordo 30 attivisti internazionali per i diritti umani”, ha affermato la ong in un post sui social media. Le autorità maltesi hanno poi comunicato che l’incendio a bordo è stato domato.

L’imbarcazione, che sarebbe stata presa di mira due volte da colpi che hanno provocato un incendio a bordo e una breccia nello scafo, ha emesso una richiesta di soccorso dopo essere stata colpita a 17 miglia nautiche (31,5 chilometri) a est di Malta, alla quale Cipro ha risposto inviando una nave, ha affermato Freedom Flotilla, che sta conducendo una campagna per porre fine al blocco degli aiuti umanitari imposto da Israele a Gaza.

Un’altra nave della coalizione, impegnata in una missione simile a Gaza nel 2010, era stata fermata e assaltata dalle truppe israeliane: nove attivisti vennero uccisi. Altre navi sono state abbordate in modo simile, senza perdite di vite umane.

Le operazioni umanitarie a Gaza sono “sull’orlo del collasso totale“, ha fatto sapere oggi la Croce Rossa internazionale. “Se gli aiuti umanitari non riprenderanno immediatamente, il Comitato Internazionale della Croce Rossa non avrà più cibo, medicine e beni essenziali per continuare molti dei suoi programmi a Gaza”, afferma un comunicato del Cicr. Sei settimane di intense ostilità, unite a due mesi di blocco totale degli aiuti umanitari, hanno privato i civili dei mezzi necessari per sopravvivere, aggiunge la nota.