La procura di Milano vorrebbe arrestare Stefano Boeri, Cino Zucchi e Pier Paolo Tamburelli. I tre architetti sono accusati di turbativa d’asta e rischiano di finire ai domiciliari. La Guardia di Finanza gli ha infatti notificato un avviso per rendere l’interrogatorio preventivo, fissato per il 4 febbraio davanti al gip Luigi Iannelli. Come prevede la riforma di Carlo Nordio, dunque, solo dopo l’interrogatorio degli indagati il giudice deciderà se arrestarli o meno in base alla sussistenza delle esigenze cautelari. La vicenda riguarda il concorso di progettazione internazionale per la realizzazione della nuova Beic, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura che dovrebbe sorgere entro il 2026 nella zona di Porta Vittoria. Boeri e Zucchi sono anche indagati per “false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri”.

Le mancate dichiarazioni – Questa mattina gli investigatori delle Fiamme Gialle hanno perquisito lo studio di Tamburelli, 49 anni, ritenuto uno dei delfini di Boeri, con cui ha collaborato già alla rivista Domus fra il 2005 e il 2007, quando era diretta dal padre del Bosco Verticale. Le contestazioni dell’aggiunta Tiziana Siciliano e dei sostituti Paolo Filippini, Mauro Clerici e Giancarla Serafini riguardano l’incarico di Boeri e Zucchi all’interno della commissione che ha aggiudicato la gara per la nuova Beic. In pratica, i due architetti non dichiararono di avere legami con alcuni dei partecipanti, poi scelti come vincitori. Avrebbero dovuto dichiarare di essere colleghi e impegnati negli stessi “settori d’interesse scientifico e didattico” di Raffaele Lunati e Giancarlo Floridi, ricercatori nello stesso Dipartimento del Politecnico ma anche componenti della cordata vincitrice con Onsitestudio come capofila. Per Lunati e Floridi la Procura ha chiesto di emettere un’interdittiva temporanea. Boeri è anche accusato di non aver dichiarato la “frequente collaborazione professionale” fra il suo studio e la Sce project, guidata da Manuela Fantini (che faceva pure parte della cordata vincitrice), documentata da 9 fatture per 117.728 euro emesse dalla Sce nei confronti di Stefano Boeri Architetti. Informazioni che avrebbero dovuto essere “tempestivamente comunicate” e le cui omissioni hanno rappresentato, secondo gli inquirenti che coordinano l’indagine del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza, le “modalità fraudolente” con cui truccare il “regolare svolgimento della gara”.

Chi vinse la gara – Alla stazione appaltante – il Comune di Milano – sarebbe stato impedito di venire a “conoscenza” dei fatti e di conseguenza sostituire i “membri della commissione” o escludere “i partecipanti dalla gara con conseguente scorrimento della graduatoria”. La gara di progettazione del nuovo centro funzionale dell’intero sistema bibliotecario dell’area metropolitana milanese ha ricevuto 44 proposte progettuali e la commissione ne ha selezionate 5 tra quelle pervenute con un concorso in una sola fase. La gara è stata vinta da un raggruppamento formato dai progettisti di Onsitestudio (Angelo Raffaele Lunati – Capogruppo, Giancarlo Floridi), Baukuh (Pier Paolo Tamburelli, Andrea Zanderigo, Giacomo Summa), Francesca Benedetto (Yellow office), Luca Gallizioli (Onsitestudio), Manuela Fantini (SCE project), Marcello Cerea (Starching), Davide Masserini (Ab-normal), Antonio Danesi (Stain), dai consulenti Silvestre Mistretta, Giuseppe Zaffino (Greenwich), Fabrizio Pignoloni (Dot-dot-dot) e dalla collaboratrice Florencia Collo (Atmos lab).

L’inchiesta – All’indomani della proclamazione dei vincitori la notizia fece molto rumore e polemica fra gli architetti milanesi. Alcuni esponenti dell’ordine degli architetti hanno fatto richiesta di accesso agli atti della Commissione, presieduta da Boeri e composta anche da Jocelyn Helen Froimovich Hes, rappresentante dell’ordine degli architetti della Provincia di Milano, da Rosa Maiello e Cino Zucchi per il Comune di Milano, da Jhionny Pellicciotta per l’ordine degli Ingegneri. Erano stati nominati anche i due membri supplenti, Giampiero Bosoni (ordine degli architetti) e Alberto Sada (ordine degli ingegneri). La vicenda era stata raccontata sulle pagine del Fatto Quotidiano con un articolo a firma dell’architetto Emilio Battisti nell’agosto del 2022. I nomi degli indagati era tutti già emersi con le perquisizioni dell’ottobre 2023. Da quell’acquisizione di documenti erano emersi nuovi elementi che hanno portato i pm a chiedere gli arresti.