Uppsala, arrestato un 16enne. Media: “Sparatoria legata a guerra tra bande”. Le vittime avevano tra i 15 e i 20 anni

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato ieri sera con l’accusa di aver ucciso tre persone ieri pomeriggio nel centro di Uppsala, in Svezia, a circa 70 km a nord di Stoccolma. Le vittime avrebbero tra i 15 e i 20 anni. “Al momento non possiamo dire che vi sia un chiaro collegamento con un conflitto tra bande, ma è una delle piste su cui stiamo lavorando”, ha detto a cronisti il capo della polizia Erik Åkerlund. Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria è avvenuta all’interno di un negozio da parrucchiere in piazza Vaksala. All’improvviso una persona è entrata di corsa nel locale inseguita da un uomo mascherato e a quel punto sarebbero partiti gli spari.

Le vittime non sono ancora state identificate al cento per cento, motivo per il quale le famiglie non sono state ancora avvisate, ha fatto sapere il portavoce della polizia Stefan Larsson. “I rilievi sulla scena indicano che tutte e tre le persone uccise erano bersagli”. Una di loro sarebbe finita nelle carte di un’indagine legata a un conflitto tra bande criminali. Secondo una fonte dell’emittente di servizio pubblico svedese, Svt, il nome comparirebbe in un’indagine sulla pianificazione di un colpo contro un parente del boss Ismail Abdo, ritenuto uno tra i principali responsabili della spirale di violenza che ha sconvolto il paese scandinavo nell’autunno 2023.

La banda di Abdo è in conflitto con la banda Foxtrot, guidata da Rawa Majid, da cui la fazione di Abdo si è distaccata diversi anni fa aprendo le porte a un conflitto sanguinoso con numerosi morti. Sia Abdo che Majid sono originari di Uppsala ma vivono all’estero per evitare di incappare nelle maglie della giustizia svedese. Il 27 maggio 2024 Abdo era stato arrestato in Turchia e poi rilasciato, dopo aver pagato una cauzione.

Il fatto è accaduto alla vigilia di Valpurgis, festività svedese particolarmente sentita nella città universitaria di Uppsala che annualmente si trasforma in un enorme festival studentesco.