Ritrovato Lorenzo Maltese, il 15enne scomparso domenica 27 aprile da Modica

Lorenzo Maltese, l’adolescente di 15 anni che era scomparso da Modica domenica scorsa, 27 aprile, è stato ritrovato, sano e salvo. L’annuncio ufficiale è stato diffuso nelle scorse ore, senza però ulteriori dettagli sulle circostanze dell’allontanamento e sul luogo esatto in cui il ragazzo è stato trovato.

Subito dopo l’allarme e la denuncia dei familiari del ragazzo, la Prefettura di Ragusa aveva attivato i meccanismi di ricerca per le persone scomparse secondo protocollo. Da quanto riportano giornali locali, il giovane è stato rintracciato in serata nel territorio comunale da una volante della polizia che l’ha portato in Commissariato. Successivamente è stato ricondotto alla sua famiglia senza conseguenze.