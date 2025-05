Matteo Arnaldi è ai quarti a Madrid: Tiafoe battuto in due set

Battere Novak Djokovic è stato solo l’inizio. Matteo Arnaldi supera anche lo statunitense Francis Tiafoe e vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. L’azzurro ha vinto il suo match in due set (6-3, 7-5) e ora affronterà il vincente della sfida tra Jack Draper e Tommy Paul. Per Arnaldi, oggi numero 44 al mondo, si tratta già del miglior risultato mai raggiunto in un Masters 1000 sulla terra rossa. Ed è a un passo dal miglior risultato in assoluto, la semifinale giocata sul cemento del Canada la scorsa estate. Il 24enne ligure con questa vittoria torna anche nella Top 40 del ranking Atp, lui che in carriera è stato al massimo numero 30.

Arnaldi a Madrid sta vivendo un momento magico. Ha perso un set al primo turno contro Coric, poi ha inanellato un percorso netto cominciato con il 2 a 0 rifilato a Djokovic. Lo scalpo del fuoriclasse serbo poteva distrarlo, invece l’azzurro ha proseguito battendo 2 a 0 anche Dzumhur in una condizione molto particolare, con la Spagna intera bloccata dal black-out e l’intero match giocato senza ausilio della tecnologia. Oggi il terzo capolavoro contro Tiafoe, testa di serie numero 16 del torneo: Arnaldi ci aveva perso al quinto set a Wimbledon, oggi invece non c’è stata partita.

L’unico neo nel match di Arnaldi sono stati i due momenti difficili vissuti quando doveva chiudere i set. Ma allo stesso tempo l’azzurro ha avuto sempre la capacità di reagire. Nel primo parziale, ha annullato tre break point per poi chiudere 6-3. Nel secondo, dopo aver subito il break proprio mentre stava servendo per il match, ha avuto la forza di trovare subito il contro-break e poi vincere l’incontro al primo match-point sul 7-5. Arnaldi in generale però ha giocato meglio di Tiafoe e ha dato la sensazione di avere più chance di vincere le partita. Si è vista, insomma, la sua versione migliore. Il che fa ben sperare anche pensando agli Internazionali, al via il prossimo 7 maggio a Roma.