La strategia difensiva già pronta, poi il passo indietro improvviso: ecco perché Becciu si è fatto da parte

Una resa incondizionata per amore al Papa e alla Chiesa. Così si è chiuso definitivamente il caso del cardinale Angelo Becciu, 76 anni, quindi potenzialmente elettore in conclave, ma, dal 24 settembre 2020, privato da Francesco dei “diritti connessi al cardinalato”. Al termine di cinque congregazioni generali dei cardinali, dove l’ingresso o meno del porporato sardo nella Cappella Sistina è stato il tema dominante, Becciu ha annunciato ai confratelli il suo passo indietro. Decisione comunicata pubblicamente con una dichiarazione alla stampa: “Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza”.

Parole nette e inequivocabili che non possono minare, dopo la fumata bianca, la validità del conclave. Un tema, anch’esso, che era emerso nelle congregazioni generali. I porporati, infatti, non potevano ammettere o non ammettere con un loro voto Becciu in conclave. Ciò era stato appurato all’inizio della Sede Vacante da esperti canonisti chiamati apposta dal cardinale camerlengo Kevin Joseph Farrell. Le congregazioni generali potevano soltanto accertare lo status quo, ovvero se Bergoglio avesse lasciato chiare disposizioni in merito. Se all’inizio della Sede Vacante sembrava che il Papa non avesse voluto chiarire definitivamente questo aspetto, lasciando la questione in sospeso, il colpo di scena è arrivato durante le prime congregazioni generali.

A tirare fuori l’asso dalla manica della talare è stato il cardinale Pietro Parolin, già segretario di Stato, che, in quanto cardinale vescovo elettore più anziano di nomina, presiederà il conclave. Il porporato veneto ha mostrato al confratello sardo due lettere dattiloscritte e siglate da Francesco con la “F” con la disposizione di non considerare Becciu un cardinale elettore. La prima è del 2023 e l’altra del marzo 2024, quando il Papa era già gravemente malato. In un primo momento, il porporato sardo ha pensato di contestare la validità di queste due lettere. Era stato fatto rilevare, infatti, che esse non hanno alcun valore canonico per diversi motivi. Il primo perché contengono provvedimenti disciplinari che non sono mai stati notificati al diretto interessato, come prevede il diritto canonico. Il secondo perché, benché siglate dal Papa, non sono state rese pubbliche. Il terzo perché, per entrare in vigore dopo la morte di Francesco, avrebbero dovuto essere pubblicate contestualmente al suo testamento con un’annessa disposizione in merito.

Becciu, nell’intervento che stava preparando per la congregazione generale del 28 aprile, era pronto a illustrare queste argomentazioni per rivendicare non solo la sua innocenza, ma il suo diritto di entrare in conclave. Ieri mattina, però, quattordici dei circa venti interventi che si sono susseguiti nell’Aula Nuova del Sinodo hanno avuto come tema proprio il caso Becciu che stava minando “l’unità della Chiesa”. Parole pesanti come un macigno che hanno indotto il porporato sardo a fare repentinamente dietrofront e ad annunciare il suo passo indietro. “Non aveva altra scelta! Lo ha fatto con molta dignità e tristezza”, è stato il commento di uno dei presenti.

Con Becciu fuori dal conclave, la domanda è una sola: cosa cambia adesso? La chiusura rapida e decisa del caso del porporato sardo sta facendo aumentare i già notevoli consensi per Parolin che viene stimato con un pacchetto iniziale di 40 voti. Si è riproposto lo scontro che è andato avanti, più o meno in modo felpato, negli anni della coabitazione in Segreteria di Stato tra Parolin e l’allora sostituto Becciu. Uno scontro che è destinato a durare anche nelle prossime settimane. Su Becciu, infatti, pesa la pesante condanna, emessa il 16 dicembre 2023, in primo grado dal Tribunale Vaticano, all’epoca presieduto da Giuseppe Pignatone, a cinque anni e sei mesi di reclusione, ottomila euro di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici per truffa e peculato. L’inizio del processo di appello è fissato per settembre.