“A Dongo apologia di fascismo, fatti gravi”: Pellegrini (M5s) annuncia un’interrogazione alla Camera

Come il Partito democratico, anche il Movimento 5 stelle, attraverso l’intervento del deputato Marco Pellegrini, ha annunciato interrogazioni e interpellanze sui fatti di Dongo, dove un gruppo di neofascisti ha ricordato Benito Mussolini col saluto romano, e su quanto accaduto alla fornaia di Ascoli Piceno, identificata dalle forze dell’ordine per avere esposto uno striscione antifascista e in seguito vittima di messaggi intimidatori. “Sono fatti gravi e incredibili, la nostra Costituzione e la nostra democrazia nascono grazie all’antifascismo” ha detto Pellegrini.