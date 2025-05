25 aprile, Braga (Pd) chiede informativa urgente a Piantedosi: “Riferisca sui fatti di Dongo e Ascoli Piceno”

Il Partito democratico, attraverso le parole della capogruppo alla Camera, Chiara Braga, ha chiesto un’informativa urgente al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dopo i saluti romani a Dongo per commemorare Benito Mussolini e dopo l’episodio che è costato l’identificazione da parte delle forze dell’ordine alla fornaia di Ascoli Piceno che aveva esposto uno striscione per celebrare il 25 aprile e che ha ricevuto messaggi intimidatori. “Episodi vergognosi che non devono più ripetersi” ha detto Braga in Parlamento.