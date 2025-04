Pizzaballa, da figurina introvabile a possibile Papa: il cardinale è parente del portiere ex Atalanta

Pierbattista Pizzaballa è parente di Pier Luigi Pizzaballa. Il cardinale, il cui nome è nella lista dei possibili successori di Papa Francesco, è il figlio del cugino del portiere ex Atalanta degli anni Sessanta e Settanta noto per essere stato la figurina introvabile per antonomasia del celebre album Panini, che ieri ha pianto la morte di Aldo Hugo Sallustro, il proprietario della casa editrice.

“Sì. Pier Luigi Pizzaballa, il portiere dell’Atalanta, è cugino di mio padre. Anch’io, come tutti, facevo la raccolta delle figurine; e anch’io, come tutti, Pizzaballa non l’ho mai trovato”, disse lo stesso cardinale al Corriere della Sera nel 2019. Pier Luigi Pizzaballa è sceso in campo ben 302 volte in Serie A con le maglie di Atalanta, Roma, Verona e Milan. Tuttavia, in tanti si ricordano di lui soprattutto per la rarissima figurina dell’album dei calciatori: un cimelio praticamente introvabile. Nello specifico, quella numero uno della stagione 1963/64. Ma perché a quella figurina è toccato quel bizzarro destino? Lo ha svelato lo stesso ex portiere a Repubblica: “Io ce l’ho, me l’ha regalata un professore di Avellino. Se dovessi andare in crisi economica la metterò all’asta, chissà quanto vale. Ma era vero che, non si sa come, nell’archivio della Panini il mio cartoncino non c’era più e, quando arrivò il momento di ripescare Pizzaballa per metterlo nella pagina dei titolari, dovettero ristamparla, così per un certo periodo risultò introvabile”.