Morto Aldo Hugo Sallustro, il proprietario delle figurine Panini

L’amministratore delegato e proprietario del gruppo Panini Aldo Hugo Sallustro è morto a 75 anni. Nipote di Attila, attaccante e poi allenatore del Napoli degli anni Venti e Trenta, e figlio del presidente della Fiat argentina Oberdan, Sallustro era nato a Buenos Aires nel 1949 e guidava la casa editrice leader mondiale delle figurine da 33 anni fino a diventarne proprietario nel 2016 insieme alle due sorelle, Anna e Teresa.

Aldo Hugo Sallustro è morto lunedì 21 aprile. Era a capo del celebre gruppo di figurine ed editore in Italia dei fumetti Topolino e Marvel. L’azienda fondata nel 1961 a Modena dai fratelli Panini ha cambiato in più occasioni gestione, passando per le mani di Bain Gallo Cuneo e De Agostini, del colosso dei fumetti americano Marvel e la Fineldo dei Merloni. Dal 2016, Sallustro era il patron di Panini ed era ancora impegnato attivamente nella gestione dell’azienda.

Durante gli anni in cui ha avuto il controllo del gruppo con sede a Modena è stato capace di far diventare la casa editrice una multinazionale in grado di vendere più di 5 miliardi di figurine all’anno in tutto il mondo e di generare un fatturato di oltre 1,5 miliardi di euro, più che triplicato rispetto al 2017.