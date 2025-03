L’Argentina demolisce il Brasile e strappa il pass per il Mondiale 2026. Sono 7 le squadre già qualificate

Poker dell’Argentina contro il Brasile nel Super clasico de las Americas valido per le qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026. Allo stadio ‘Monumental’ di Buenos Aires, casa del River Plate, l’Albiceleste s’impone per 4-1 grazie alle reti di Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Mac Allister e Giuliano Simeone. Per i verdeoro, il gol della bandiera è di Matheus Cunha. Con la vittoria contro il Brasile, l’Argentina raggiunge quota 31 punti (frutto di 10 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta) staccando così con oltre un anno di anticipo il pass per il Mondiale 2026. Solo altre sei squadre sono già sicuro di un post alla prossima Coppa del Mondo.

Il derby sudamericano ha riservato anche momenti di tensione in campo, come prevedibile. Sta diventando virale, in particolare, lo sfottò di Leandro Paredes a Rodrygo. Verso la fine del primo tempo – scrive la stampa argentina – si è sfiorata la rissa dopo una spinta di Raphinha su Nicolás Tagliafico. Quando gli animi si sono placati, Paredes ha incrociato Rodrygo e lo ha preso in giro ricordando all’attaccante del Real Madrid i suoi successi in Copa America. “Io ne ho due, tu zero“, ha detto il centrocampista della Roma, mimando con le dita i numeri.

In virtù di questo successo, la nazionale guidata da Scaloni è la settima squadra qualificata alla competizione intercontinentale. Le altre sei sono l’Iran (grazie a una doppietta dell’interista Medhi Taremi nel pareggio per 2 a 2 contro l’Uzbekistan), il Giappone, la Nuova Zelanda e i tre Paesi ospitanti: Canada, Messico e Stati Uniti. Sono dunque 41 le nazionali che ancora devono qualificarsi, tra cui l’Italia. Dopo essere stata eliminata dalla Germania ai quarti di finale di Nations League, la squadra allenata da Luciano Spalletti è stata collocata all’interno del Gruppo I con Norvegia, Estonia, Moldova e Israele.