Con il rocambolesco 3-3 di Dortmund, l’Italia di Luciano Spalletti non stacca il pass per le semifinali di Nations League: a sfidare il Portogallo sarà la Germania. E in virtù di questa eliminazione, la Nazionale italiana è stata inserita nel Gruppo I di qualificazione al prossimo Mondiale 2026 in Usa, Canada e Messico. Nel girono degli azzurri ci sono quindi Norvegia, Estonia, Moldova e Israele, mentre i tedeschi sono finiti nel Gruppo A insieme a Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo.

Per gli azzurri la prima partita è in programma il 6 giugno a Oslo contro la Norvegia di Erling Haaland, mentre il 9 giugno ci sarà la prima gara in Italia contro la Moldavia. Dal 11 giugno al 19 luglio 2026 si giocheranno i veri e propri Mondiali di calcio in programma tra Canada, Usa e Messico. Un appuntamento che la Nazionale italiana non può assolutamente mancare, di nuovo. Per evitare di saltare il terzo Mondiale consecutivo, la principale rivale degli uomini di Spalletti sarà la squadra dell’attaccante del Manchester City.

Ma come funzionano questi gironi di qualificazione? Ci sono 12 gruppi: la metà formati da 5 squadre e l’altra metà da 4. Le 12 Nazionali che arriveranno prime nei rispettivi gruppi staccheranno il pass diretto per il Mondiale del 2026, mentre le seconde classificate dovranno giocarsi la qualificazione negli spareggi, in programma da marzo 2026, con 16 squadre coinvolte, vale a dire le 12 seconde classificate della fase a gironi e le 4 migliori di Nations League (una per ogni serie) non qualificate dai gironi.