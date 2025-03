L’Everton abolisce il rosso del Liverpool dal nuovo stadio: persino il ketchup diventa blu

Quella tra Everton e Liverpool è una delle rivalità più accese d’Inghilterra. Se con l’ultimo storico derby a Goodison Park si pensava di averle viste tutte, ci si deve ricredere. In questi gironi si stanno svolgendo i test-match all’Everton Stadium, il nuovo impianto che a partire dalla prossima stagione ospiterà le partite casalinghe dei Toffees. Il colore blu del club sarà predominante e qualsiasi rimando al rosso del Liverpool sarà abolito. E con qualsiasi, s’intende proprio qualsiasi. Un esempio? Se si vuole acquistare un hot-dog, anche il ketchup che verrà servito sarà blu.

L’Everton Stadium, che è stato costruito lungo le rive del fiume Mersey, prenderà il posto dell’iconico Goodison Park che è stata la casa dei Toffees sin dal 1892. Dalla prossima stagione, il nuovo impianto da 52.888 posti (l’ottavo più capiente d’Inghilterra) lo sostituirà. La scelta di costruire un nuovo stadio è stata fatta in un’ottica di modernizzazione, ma questo non significa che si debba dimenticare il senso d’identità del club. Tutt’altro. Prima la distanza da Anfield era minima e soltanto il parco cittadino si frapponeva tra i due impianti. Adesso, con il nuovo stadio che sorge sul molo del Bramley-Moore Dock, l’Everton ha voluto comunicare al Liverpool come tra di loro non ci sia niente in comune. Un po’ come il colore blu contrapposto al rosso che non sarà più ammesso nel perimetro del nuovo impianto. In nessun caso, nemmeno se si tratta di ketchup da mettere sull‘hot-dog.