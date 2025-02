Si è conclusa un’epoca. E nell’ultimo derby della storia a Goodison Park, tra Everton e Liverpool, è successo di tutto: il gol del pari realizzato a tempo scaduto, la rissa che è esplosa al triplice fischio e ha visto coinvolti giocatori e componenti delle due panchine, gli insulti razzisti a Doucouré e l’invasione di campo dei tifosi di casa.

A partire dalla prossima stagione, l’Everton cambierà casa: quello andato in scena ieri, 12 febbraio, è stato l‘ultimo derby giocato a Goodison Park, stadio in cui i Toffees hanno giocato le loro partite casalinghe dal 1892, anno della sua inaugurazione. Il match è stato caratterizzato da un finale incandescente: al 97esimo, la palla è stata scaraventata dal capitano dell’Everton, Tarkowski, sotto la traversa regalando il 2-2 all’Everton. Quest’ultima storica rete in un derby a Goodison Park ha mandato in estasi i calciatori e i tifosi di casa. Dall’altro lato, tanta amarezza da parte dei giocatori del Liverpool che pensavano di avere la vittoria in pugno. Al fischio finale è cominciato invece il finimondo.

Il calciatore dei Toffees Doucouré, si è lasciato andare a festeggiamenti sfrenati proprio davanti al settore occupato dai tifosi del Liverpool, con il centrocampista che ha pensato bene di zittire il pubblico di fede Reds. Se n’è accorto Curtis Jones, giocatore del Liverpool, che ha inseguito l’avversario, lo ha afferrato dalle spalle e lo ha spinto, provocando una zuffa che ha coinvolto tutti i presenti in campo. Anche gli steward e la polizia sono stati costretti a intervenire per cercare di calmare le acque. Nella confusione del momento, qualche tifoso di casa ne approfitta per entrare sul terreno di gioco e festeggiare il pari finale nel derby. Il bilancio è stato di 4 espulsi. Tra i calciatori, hanno ricevuto il rosso i protagonisti principali della rissa: Doucouré, Jones, e direttamente dalla panchina l’allenatore dei Reds, Slot, e il suo vice Hulshoff, dopo le proteste con l’arbitro Oliver. “C’è stata una provocazione molto forte da parte di Doucouré – ha commentato Van Dijk dopo l’incontro -. L’abbiamo visto tutti e abbiamo reagito come squadra. Poi toccava all‘arbitro preoccuparsi di quello che stava succedendo, ma non sono sicuro che avesse la situazione completamente sotto controllo“.

Successivamente, Everton e Liverpool si sono però uniti per condannare “nei termini più forti possibili” gli insulti razzisti diretti a Doucouré sui social media. Le squadre hanno affermato che gli insulti sono stati ricevuti dal centrocampista dopo il derby di Goodison Park, un po’ come successo a Moise Kean al termine di Inter-Fiorentina. Le due squadre inglesi hanno scritto in una dichiarazione congiunta che “tali insulti sono riprovevoli e non saranno, e non dovrebbero essere, tollerati”. Infine, i club hanno informato che “lavoreranno con la polizia del Merseyside che sta conducendo un’indagine con l’obiettivo di identificare gli individui responsabili”.