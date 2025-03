Dilaniata dal guard rail su cui è stata sbalzata dopo che il marito, che guidava la moto, ha perso il controllo mezzo. È tutto avvenuto sull’autostrada A25, al km 146 in prossimità del casello di Popoli in direzione Pescara domenica 16 marzo. Per Francesca Ferrari, 55 anni, non c’è stato nulla da fare. Il marito, Lucio di Giovanni, non si sarebbe accorto di nulla e avrebbe continuato la corsa fino a Pratola Peligna, prima di tornare indietro alla ricerca della moglie.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati l’elisoccorso dell’Aquila, i vigili del fuoco e la Croce Verde di Pratola Peligna. La procura di Pescara ha aperto, secondo prassi, un fascicolo con ipotesi di reato di omicidio stradale, iscrivendo il marito sul registro degli indagati. Sarà l’autopsia ad accertare le cause della morte. L’uomo p stato sottoposto ai test di rito e gli accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell’incidente.

A causa dell’incidente il traffico si è congestionato per ore in autostrada, in direzione Pescara. Come riporta IlPescara la coppia aveva già perso due dei tre figli negli anni scorsi, uno dei quali era morto, a soli 19 anni, proprio in un incidente in moto, nel giugno 2023.