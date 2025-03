“Quel sogno ora si è avverato. Più o meno cinque mesi fa ho deciso di trasferirmi definitivamente. Gli argentini sono più aperti e accoglienti“. Il Sudamerica è la nuova casa dell’ex tennista italiana Camila Giorgi che, dopo aver vinto 4 titoli in carriera tra cui l’impresa nell’estate 2021 con il WTA 1000 di Montreal, si è ritirata lo scorso maggio. Un addio particolare, passato in sordina, senza annunci ufficiali, ma con la sparizione immediata dall’elenco del ranking mondiale.

La marchigiana si è trasferta in Argentina, paese d’origine dei suoi genitori, per stare con il suo nuovo compagno, il politico argentino Ramiro Marra. L’uomo, attuale legislatore di Buenos Aires, ha un passato come deputato di La Libertad Avanza, il partito di destra che ha come leader il presidente argentino in carica Javier Milei.

“Sono già venuta qui tanti anni fa e avevo detto a mio padre che un giorno volevo viaggiare e trasferirmici”, ha detto in un’intervista concessa a La Nación. “Qui ho molte amiche, vado in palestra. Ci sono sempre cose da fare, spesso improvvisate, e non ero affatto abituata. La settimana è sempre piena e questa cosa mi piace tanto”. Dopo le varie polemiche che l’hanno riguardata negli ultimi anni, dalla questione vaccini ai problemi con il Fisco, l’ex tennista italiana si è detta ora “molto felice”.