Camila Giorgi rivela sui social i cambiamenti della sua vita: abita a Buenos Aires con il nuovo compagno, l’attivista politico Ramino Marra, con cui ha pubblicato una storia su Instagram dove entrambi indossano una maglietta del Boca Juniors. Martedì scorso, la coppia era sugli spalti della Bombonera per guardare Argentina-Perù, gara vinta dall’Albiceleste grazie a un gol dell’interista Lautaro Martinez. In tutto questo, il tennis pare ormai esserselo lasciato alle spalle: nessun messaggio, tra l’altro, per le sue ex compagne fresche vincitrici della Billie Jean King Cup.

Circa un mese fa, nel corso di un’intervista a Verissimo, Giorgi aveva dichiarato di vivere a Miami in compagnia dell’ex fidanzato, l’imprenditore statunitense David Holiner, negando le voci di una sua presunta fuga dall’Italia per motivi fiscali. Sono passate poche settimane e per l’ex tennista ci sono stati dei nuovi radicali cambiamenti: un nuovo amore e una nuova residenza. L’attuale fidanzato è il politico argentino Ramiro Marra. L’uomo, ex candidato come capo di governo di Buenos Aires, è un deputato di “La Libertad Avanza”, il partito di estrema destra che ha come leader il presidente argentino in carica Javier Milei. ”Ci siamo conosciuti nel suo ufficio, è stato amore a prima vista”, ammette la 32enne rispondendo alle domande dei suoi fan su Instagram: ”Sì, resterò a vivere in Argentina, adesso non mi muovo più”, ha aggiunto.

Tra le molte curiosità dei suoi follower, c’è stato spazio anche per l’argomento tennis. Giorgi, vincitrice di 4 titoli in carriera tra cui l’impresa nell’estate 2021 con il WTA 1000 di Montreal, si è ritirata lo scorso maggio. Un addio particolare, passato in sordina, senza annunci ufficiali, ma con la sparizione immediata dall’elenco del ranking mondiale. Riguardo alla possibilità di un ritorno in campo: ”Nessuna. Quando chiudo una porta, non la riapro mai più”. Una prova aggiuntiva sul suo ormai totale disinteresse verso il tennis è stata la mancanza di messaggi verso le sue ex compagne azzurre, neo vincitrici della Billie Jean King Cup.